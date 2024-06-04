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方陣聯合獨家沉浸式播放系統 進攻全球觀光市場

中央社／ 高雄4日電

高雄在地新創廠商方陣聯合數位科技5月底在泰國「亞洲國際主題樂園暨遊樂設備展」發表「IMVER+沉浸式播放系統」，進攻全球主題樂園與觀光旅遊產業，與百餘廠商洽談合作意願。

方陣聯合發布新聞稿指出，方陣聯合專精XR、沉浸式投影、體感科技、數位內容、5G AIoT等數位內容技術與服務，首度攜手Epson、和詮科技，推出「IMVER+沉浸式播放系統」以一站式整合軟硬體的系統平台與服務。

方陣聯合指出，此服務在泰國「亞洲國際主題樂園暨遊樂設備展」（IAAPA EXPO ASIA）參展首日即大受好評，獲得業界廣泛讚賞，與全球逾百間客戶洽談合作意願。目前已取得知名遊樂園、景區渡假村、大型商場等國際業主以及世界知名遊具廠商的合作機會，預估國外營收近新台幣億元。

高雄市經發局長廖泰翔表示，方陣聯合憑藉其精心研發的產品，首次參加IAAPA國際展覽即獲得國際市場的認可，不僅展示了高雄在科技創新領域的實力，也為在地新創企業樹立成功的榜樣。

廖泰翔說，方陣聯合所涉足的高科技產業，如人工智慧和物聯網，正是全球科技發展的前瞻領域，充分展現出高雄在地企業在高科技領域的強大能量。未來高市府將繼續加大對新創企業的支持，推動更多企業走向國際，提升高雄新創企業的國際競爭力和創新能力。

方陣聯合董事長朱伯倫指出，此次參展IAAPA目的，就是要展現方陣聯合在沉浸式娛樂產業的研發實力，特別著重在「軟體」與「數位內容」部分，打造不需要使用穿戴設備的沉浸式環境，而「IMVER+沉浸式播放系統」就具備這樣的優勢。

朱伯倫說，方陣聯合以獨家專利拼接融合技術結合生成式AI所打造的「IMVER+沉浸式播放系統」，首創採訂閱付費模式，系統中的數位內容也會隨時更新，而非單次作品授權買斷，就是要維持大眾觀影新鮮感，簡單易懂介面用手機也能操作。

方陣聯合進一步說明，整套系統可以整合投影機、LED牆、互動裝置、體感特效等遊樂園硬體設施，可以滿足觀眾在視覺、聲音、觸覺和氣味上感官體驗；提供遊樂園、旅遊景點、主題公園甚至科學中心、博物館等最完整的沉浸式內容與解決方案。

方陣聯合指出，根據全球沉浸式內容市場規模報告預測，沉浸式投影技術在2032年將達到2049億美元規模；方陣聯合開發沉浸式投影的產業應用與合作，已成功應用在食、衣、住、行、育樂等產業，盼更多數位內容夥伴與策略投資人共同開拓創造更多商業機會。

新創企業 泰國 遊樂園

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