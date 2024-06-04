高雄玉荷包上架搶購一空 紐西蘭成第二大海外市場

高市府農業局今年首次推動美加紐澳拓銷計畫，首場活動6月2日於紐西蘭奧克蘭的超市舉行，高雄精品玉荷包，儘管單價創新高，仍供不應求。紐西蘭市場占有率每年穩定增長，如今已是台灣荔枝外銷第二大市場，今年預估可達15公噸。

據出口統計資料，今年荔枝外銷量第一仍為日本，而紐西蘭則躍升為第二大的海外市場。紐西蘭為近年亞洲荔枝的進口新興市場，更是台灣、中國、泰國及越南等多國角逐的新市場，台灣玉荷包荔枝不與其他國家進行價格戰，以新鮮、高品質的精品定位占領高端市場，平均每公斤單價破千元仍供不應求。

由於檢疫條件嚴格及運輸成本較高，我國水果進軍紐西蘭極具挑戰性，高市府農業局看好紐西蘭市場，除了以新鮮的品質送到消費者手中，並透過試吃活動、網紅行銷等方式拓展知名度，期望提升高雄玉荷包荔枝市場占有率。