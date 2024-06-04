高雄玉荷包上架搶購一空 紐西蘭成第二大海外市場
高市府農業局今年首次推動美加紐澳拓銷計畫，首場活動6月2日於紐西蘭奧克蘭的超市舉行，高雄精品玉荷包，儘管單價創新高，仍供不應求。紐西蘭市場占有率每年穩定增長，如今已是台灣荔枝外銷第二大市場，今年預估可達15公噸。
據出口統計資料，今年荔枝外銷量第一仍為日本，而紐西蘭則躍升為第二大的海外市場。紐西蘭為近年亞洲荔枝的進口新興市場，更是台灣、中國、泰國及越南等多國角逐的新市場，台灣玉荷包荔枝不與其他國家進行價格戰，以新鮮、高品質的精品定位占領高端市場，平均每公斤單價破千元仍供不應求。
由於檢疫條件嚴格及運輸成本較高，我國水果進軍紐西蘭極具挑戰性，高市府農業局看好紐西蘭市場，除了以新鮮的品質送到消費者手中，並透過試吃活動、網紅行銷等方式拓展知名度，期望提升高雄玉荷包荔枝市場占有率。
高市府農業局張清榮局長表示，今年高雄玉荷包荔枝外銷量約為80公噸，輸紐外銷量預計可達15噸，顯見玉荷包荔枝在紐西蘭具有競爭力，未來將持續輔導高雄優質農特產品及精品水果出口紐西蘭，提升高雄農業國際競爭力。
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