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端午屏東立蛋、立西瓜 屏菸9日還有「百人倒立」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏菸1936文化基地「南島嘻樂園」系列活動端午連假登場，邀民眾同樂、練舞功，6月9日加碼推出「百人倒立」，歡迎各路嘻哈好手到場參加。圖／屏東縣府文化處提供
屏菸1936文化基地「南島嘻樂園」系列活動端午連假登場，邀民眾同樂、練舞功，6月9日加碼推出「百人倒立」，歡迎各路嘻哈好手到場參加。圖／屏東縣府文化處提供

端午節除了吃粽子、立蛋、屏縣佳冬鄉還有立西瓜外，屏菸1936文化基地「南島嘻樂園」系列活動在端午連假登場，邀民眾同樂、練舞功，6月9日加碼推出「百人倒立」，歡迎各路嘻哈好手到場參加。

屏東縣政府文化處表示，2024南島嘻樂園第二場系列活動「Make the Beat Drop 6 vs 6 風格之戰All Style Battle」一場嘻哈街舞全風格的大亂鬥，6月8、9日下午1時至晚間8時在屏菸登場。除邀請9名全台最嘻哈的評審，及來自全台各地街舞好手共襄盛舉外，並推出塗鴨藝術展，結合街舞賽事，帶領民眾在玩樂之中，了解嘻哈、體驗嘻哈。

文化處表示，逢端午佳節，加碼舉辦「百人倒立」活動，9日上午12時50分準時登場，讓傳統立蛋儀式有了更有趣的面向，歡迎各路嘻哈好手踴躍到場參加。另外也邀請專業的塗鴉藝術家現場塗鴉簽名板體驗教學，民眾可以來現場自由畫出屬於自己個性簽名板，並由現場所有群眾及塗鴉師作評分，獲獎者即可獲得精美獎品。

文化處說，鼓勵一般民眾接觸嘻哈文化領域，體驗活動以輕鬆上手方式進行，讓嘻哈不再是年輕人專屬，民眾帶著for fun的心情來玩就對了！除了各種嘻哈元素的精彩賽事外，活動當天推出多元餐飲市集，民眾透過參與活動可獲得屏菸限定100元的市集兌換券，讓所有大、小朋友盡情吃喝玩樂。

賽事名額有限，請提前至活動網頁https://fb.me/e/2dXyf8OpZ報名，歡迎民眾前來體驗一場大滿貫的嘻哈旅程。更多活動資訊請關注屏菸官網或臉書、IG。

屏菸1936文化基地「南島嘻樂園」系列活動端午連假登場，邀民眾同樂、練舞功，6月9日加碼推出「百人倒立」，歡迎各路嘻哈好手到場參加。圖／屏東縣府文化處提供
屏菸1936文化基地「南島嘻樂園」系列活動端午連假登場，邀民眾同樂、練舞功，6月9日加碼推出「百人倒立」，歡迎各路嘻哈好手到場參加。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 街舞

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