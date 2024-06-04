高雄海岸線 僅3漁港開放垂釣

高雄開放16處垂釣點，包括3處滯洪池與蓮池潭等，議員認為縣市合併前愛河可以垂釣，但自治條例上路後明文禁止，建議適度開放；市府回應，過去曾試辦開放垂釣，但引發衛生、安全疑慮，且易纏繞船隻馬達，目前暫無開放計畫。另外，議員也建議高雄的第2類漁港應盡速盤點規畫開放，海洋局表示，漁港優先提供漁船停靠使用，持續檢討評估。

愛河水域管理自治條例2014年上路，禁在愛河水域垂釣，違者可罰3千元。議員簡煥宗說，以前愛河七賢橋到中華路治平橋水域可垂釣，許多民眾河畔甩竿很紓壓，建議七賢橋以北或九如陸橋下方，人口不稠密且觀光客不多的水域優先開放。

水利局長蔡長展說，釣竿拋來拋去會造成髒亂，也有安全疑慮，後來取消試辦。觀光局長高閔琳說，愛河中下游有貢多拉、太陽能船等，釣線可能纏繞馬達造成故障，另觀光熱門區段陸域狹窄，拋竿恐影響行人安全。

高雄海岸線長達95公里、16個漁港，僅彌陀、中芸、鳳鼻頭3漁港設海釣點，另外在鹽埕排水出海口、彌陀海濱遊樂區、彌陀海尾排水出海口也有海釣點，港務公司規畫4處海釣點。

余姓釣友說，政府僅考量安全性，但許多合法釣點根本沒有魚，若有人嘗試闖入禁區，反而易生意外，希望多開放一些釣點，可要求穿防滑鞋、救生衣，適當管理降低風險。

海洋局長黃登福表示，旗津、鼓山、鹽埕共15處漁港屬第2類漁港，地方政府可自行決定是否開放垂釣，市府若評估可行且獲漁會同意、不影響漁民作業，就會劃設範圍開放，會加速檢討。