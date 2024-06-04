小漁船高雄商港區違法採捕 招怨

高雄港是國際商港，為防止船舶航行發生意外，禁止採捕或養殖水產動植物，卻常有舢舨、小漁船違法在防波堤附近海域捕魚，不僅與釣客起爭執，往來船隻也擔心螺旋槳捲到廢棄漁網導致失去動力風險，呼籲加強取締。海巡署指出，今年在高雄商港區已取締2起違法採捕案件，依商港法移送裁罰，會持續加強查緝。

陳姓釣客說，高雄港務分公司開放第2港口北堤及第1港口南、北堤垂釣，但釣友垂釣時，經常有小舢舨或小漁船到防波堤前，用延繩釣或放網捕魚，釣餌拋出去就卡在漁網上，幾百元甚至近千元的假餌就這樣損失了！

陳姓釣客說，很多釣友發現舢舨、小漁船在商港區違法捕魚時，會打電話通報海巡單位，但這些舢舨機動性強且採「打帶跑」作業方式，下網後迅速收網離開，海巡人員趕到，已不見蹤影。

1名在近海作業的漁船船長說，常有舢舨、小漁船在高雄商港區放網捕撈烏賊或紅高鯉、花身魚等底棲魚類，一旦漁網卡住底部礁石或障礙物，漁民就放棄漁網，偶爾會有商船或漁船航行經過，螺旋槳捲到廢棄漁網，危及航行安全，且捕撈以小魚居多，對海洋生態也造成危害。

高雄港務分公司指出，高雄第1、2港口防波堤周邊約5浬範圍海域，仍屬於高雄港區範圍，漁船放網、延繩釣捕魚，可能造成商船或其他船隻航行時發生意外風險，獲報後會派人蒐證取締，依商港法移請航港局等單位，可裁罰10萬元至50萬元。

海巡署指出，海巡人員接獲非法捕魚案件通報，會派員前往蒐證取締，有時巡邏時發現漁船在商港區非法作業，也會主動蒐證取締，今年已函送2件在高雄港區違法採捕的案件，會持續加強巡邏取締。