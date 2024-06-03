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高雄粉紅特斯拉占警車格7分鐘 女車主吞最高1200元罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄粉紅特斯拉的楊姓女車主占用五甲派出所的警車格，停了7分鐘，下場得吞600元至1200元的罰單。記者石秀華／翻攝
高雄粉紅特斯拉的楊姓女車主占用五甲派出所的警車格，停了7分鐘，下場得吞600元至1200元的罰單。記者石秀華／翻攝

高雄市鳳山警分局五甲派出所旁的警用巡邏車停車格，昨傍晚停了一輛粉紅特斯拉，雖僅短短停了約7分鐘的時間，但被眼尖的民眾發現PO網，警方事後查出車子是楊姓女子所停，因已違反道路交通管理處罰條例，將對楊開出600元至1200元罰單

這輛粉紅特斯拉昨天傍晚5時36分許停放在高雄市鳳山區南正二路上的五甲派出所的警用停車格，7分鐘後即駛離現場，由於粉紅色過於顯眼，路過民眾發現警車變成粉紅特斯拉，質疑是否已違規或是因拖吊暫時停放在警用停車格。

警方指出，當下並未接獲相關的檢舉報案，事後從車號追查，查出是楊姓女子所有的特斯拉，雖停7分鐘，但楊女私自將車輛停在警用停車格，已違反道交條例第56條1項9款「停車時間、位置、方式、車種不依」規定，將對楊開出可處600元以上1200元的罰單。

停車格 特斯拉 罰單

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