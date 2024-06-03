端午連假高雄景點交管出爐 不想塞車看這裡
端午節3天連假將至，返鄉、出遊人車潮多，高雄市各觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃、崗山之眼等，將依交通狀況實施交管措施，民眾出遊前先查詢景點交通資訊及替代道路，避免塞車影響遊興。
交通局表示壽山動物園將視停車場滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制，請遊客配合現場員警指揮通行。遊客可於捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往動物園，詳細交通資訊請至壽山動物園臉書或網站查詢。
市府已於舊台泥廠區旁新闢鼓山二路東、西側公有停車場（鼓山二路265巷旁）開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園。民眾亦可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，步行5分鐘可抵達該停車場，轉乘接駁車前往動物園。
旗鼓渡輪航線每日11時至17時管制騎乘燃油機車搭乘渡輪（公務、電動及旗津居民機車除外），旗津區並依交通狀況實施四階段管制。
愛河端午龍舟嘉年華賽事6月8日至10日每日10時至22時河西路段中正四路至五福四路，全線禁止車輛通行及停放；河東路段中正四路至五福三路實施加強交通疏導。6月7日19時至6月10日23時河東路段中正四路至民生二路，雙側汽車格開放機車停放，提醒用路人配合現場相關管制及疏導措施。相關活動及交管相關資訊請至「KSD好運發－高雄市政府運動發展局」臉書或活動網站查詢。
交通局提醒，連假出門前可多利用高雄市即時交通資訊網、省道即時交通資訊網等查詢即時交通路況；相關景點及活動交通管制資訊可至市府Line、臉書、市府交通局網站及臉書查詢。
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