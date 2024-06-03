高雄義享天地停車場塞爆90分鐘原因出爐 交局、業者提解方

高雄義享天地2日停車場大塞車，有駕駛人甚至等了超過90分鐘，都還塞在車陣中無法脫身，被形容是「被軟禁」。高市府交通局、警察局與業者今日到場會勘，發現是排隊入場車流阻擋出場車輛，加上內部動線不順所致。交通局表示，會與業共同解決改善問題。

事發當時及事後，大批網友到臉書、ptt及Google評論留言「交通動線真的蠻糟糕的」、「困在B6快1小時了，車子都出不去，有點可怕」、「卡了90分鐘才脫困，都可以從左營搭高鐵都到台北了」。

交通局指出，龍德新路沿線有義享天地及好市多等知名商場，生活機能便利，民眾假日開車前往易湧現車潮。會勘後發現2日車流湧入義享天地，下午1點停車場就已滿場，導致排隊進場車輛與離場車輛交織，離場車輛被困動彈不得。

交通局表示，假日商場周邊路口號誌已採尖峰時段秒數運作，也與轄區警義交共同協助維持交通順暢。因商場周邊停車位有限，呼籲市民可搭乘輕軌至新上國小站，步行5分鐘即可抵達商場。