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監委巡察金門 李鴻鈞促審慎處理金門大橋管理維護

中央社／ 台北3日電

監察院副院長李鴻鈞日前率監委巡察金門，瞭解離島交通建設。李鴻鈞說，金門大橋是串聯大、小金門主要公路系統，期許交通部及金門縣政府審慎處理後續管理維護問題，促進經濟產業發展。

監察院透過新聞稿表示，李鴻鈞與監察院交通及採購委員會召集人賴鼎銘、內政及族群委員會召集人王麗珍偕同監察委員等19人，5月29日聯合巡察金門航空站、金門大橋及水頭港大型旅客服務中心新建工程。

監察院說，監委分從「空、陸、海」交通運輸系統，瞭解金門航線營運概況及機場設施與服務品質改善情形、金門大橋建設計畫執行情形及金門國內商港建設計畫執行現況。

監察院指出，會中監委分別就金門機場客運班機準點率與延誤原因分析、金門機場無人機防制機制、金門大橋管理維護權責、金門大橋通車後對小金門社會經濟及交通運輸與居民生活影響、金門供水問題、近期中國大陸環台軍演對金門空運及海運影響等議題進行提問。

賴鼎銘表示，金門受地理環境和天候因素限制，不僅濃霧常造成機場關閉，影響班機正常起降；金門港埠相關軟硬體設施不足及航線量能有限，影響金門居民對外通行權益。

賴鼎銘說，離島交通建設是否完善，攸關離島居民「行」的權益與當地產業發展，期許交通部持續營造國內民航穩定營運環境，提升離島航線運輸效能，加強推動離島港口建設與航線規劃，提供旅客優質的港埠服務，並結合觀光資源，以落實交通平權。

李鴻鈞表示，金門大橋開放通車後，不僅成為台灣首座大規模跨海橋梁，更串聯大、小金門主要公路系統，提供穩定陸運運輸，期許交通部及金門縣政府審慎處理金門大橋後續管理維護問題，並加強優化金門整體環境與基礎設施，促進金門整體經濟與產業發展。

另外，監委5月30日上午實地瞭解栗喉蜂虎復育棲地生態保育狀況、小徑特約茶室展示館及瓊林民防館與社區培力夥伴的合作情形，下午轉往翟山坑道瞭解戰役史蹟活化利用現況等，並聽取金管處相關業務簡報。

王麗珍表示，金門國家公園是首座以維護歷史文化資產、戰役史蹟，以及兼具自然保育生態的國家公園，期許金管處在有限的人力編制及預算下，積極發展戰役設施多元化利用、戮力保存傳統聚落與再生，加強維護自然保育生態環境。

李鴻鈞 監察院 金門大橋

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