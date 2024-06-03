屏市代表會主席貪汙判決確定 主席補選競爭激烈

國民黨籍屏東市前市長林恊松、現任市民代表會主席蕭國亮，兩人被控擔任代表會主席時利用職務機會以假發票浮報或核銷公務費用，一審判林處7年，蕭判4年2月，二審改判林6年10月，蕭維持原判決，全案三審最高法院5月30日宣判，駁回上訴，全案定讞，兩人6月12日發監執行。根據地方制度法規範，蕭國亮判決當日即解職。代表會主席一職將補選，地方派系布局，競爭激烈。

屏東市是屏東縣首善之區，主席蕭國亮遭解職後，1個月內要完成補選，代表會共23席，蕭國亮遭解職後，國民黨10席、民進黨7席，無黨籍5席。本屆選代表會正、副主席，競爭激烈，爭取連任蕭國亮，對上二度挑戰國民黨籍林淑香，投票過程氣氛緊張，第一輪未過半，第二輪平手抽籤決定，蕭國亮抽到當選。

這次代表會主席補選，據了解，原為無黨籍副主席林韋呈，已加入國民黨也有意角逐主席。國民黨籍代表林淑香則是第三度挑戰主席大位。屏東市長周佳琪也是國民黨籍，上任一年半，所會關係歷經磨合漸和諧，代表會主席補選，牽動地方派系布局，預期競爭將很激烈。

屏東市前市長林恊松、代表會主席蕭國亮，被控在擔任主席期間，利用職務機會以假發票浮報或核銷公務費用，林一審被判7年，蕭國亮判4年2月，均褫奪公權3年，案經上訴二審高雄高分院，林改判6年10月，褫奪公權3年，蕭國亮維持原判，全案今年5月30日三審最高法院宣判，駁回上訴，判決定讞，林、蕭，本月12日發監執行。