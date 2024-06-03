高雄龍舟賽 美日駐台機構將與市府隊拚勝負

高雄龍舟賽今年包括美、日等駐台機構參加，高雄市長陳其邁領軍的高市府隊昨天相約賽前團練，雖遇上大雨，但仍無阻練習，3支隊伍均誓言搶先衝線舉旗取勝。

高雄龍舟賽今年包括美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處等均組隊參賽。

美、日龍舟隊伍與高雄市政府隊昨天上午相約賽前共同團練，雖然遇上大雨，各隊伍依然風雨無阻，賣力練習，展現拚勝決心。美國在台協會高雄分處處長張子霖還以台語笑嗆市府隊：「好膽麥造！」

去年拿下勝利的高雄市政府隊，今年再度組隊參賽，誓言拿下2連霸。陳其邁表示，今年愛河龍舟賽，不僅有北中南6支職業球團啦啦隊集結應援、文創市集等多元周邊活動，也擴大邀請姊妹市及駐台使節到訪高雄體驗龍舟的熱血賽況。

張子霖說，這是美國在台協會高雄分處第1次組隊參加愛河龍舟賽，感謝市府安排教練專業教學，讓許多首次接觸龍舟的隊友可以更完整體驗龍舟運動的樂趣。

日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史表示，去年已有組隊參賽，今年報名的熱烈程度更加盛況空前，並特別以KIZUNA「絆」為隊名，呈現台灣與日本密不可分的友好情誼。

高雄市行政暨國際處表示，這屆高雄愛河端午國際龍舟嘉年華，除了高雄駐台機構組隊全部參賽，其他姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構也將共組國際隊參賽，包含數名駐台使節將在端午節當日親訪高雄，體驗端午熱情氛圍。