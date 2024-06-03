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記取明揚大火教訓 屏縣消防局新分隊預計明年動工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣消防局屏東第二分隊，明揚大火後，屏東縣消防人力備受討論。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局屏東第二分隊，明揚大火後，屏東縣消防人力備受討論。記者劉星君／攝影

去年9月明揚大火造成屏東縣4名消防員殉職，讓消防人力問題受重視，屏縣消防局今議會業務報告，議員梁育慈、黃明賢關心屏東第三分隊設立進度與人力配置。消防局長李彬正說，屏三分隊預計今年度完成都市計畫變更，下半年度完成規畫設計，預計最快明年動工。

屏東市有兩個消防分隊，屏東分隊、屏2分隊，李彬正說，屏東第三分隊選址位在屏東市清溪段現為警察局靶場，規畫面積2500平方公尺，目前進度是都市計畫變更預計9月完成變更程序，下半年度編列預算展開先期規畫設計，預計明年可動工，希望能在2026年底、2027年初完工。

議員黃明賢、梁育慈關心第三分隊設立進度，希望消防局做好整體規畫，包括設備的完備與人力規畫。李彬正說，屏3分隊成立，也兼顧未來高鐵園區、科技園區、運動園區與屏北西北地區人口密度越來越高。屏三分隊人力規畫20到25人，跟現有屏二分隊人數差不多，希望打造屏東市三角消防分隊地帶，確保每個區域救災救護量能，保障市民安全。

議員李世淦關心內埔分隊新建進度，李彬正說，希望年底前動工，預估2026年完工。

人力 屏東縣 議員

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