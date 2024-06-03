影／小漁船橫行高雄商港區域違法捕魚 海巡強調：加強取締

高雄港是國際商港為防止船舶航行發生意外，禁止採捕或養殖水產動植物，卻常有舢舨、小漁船無視法規，在靠近防波堤的海域捕魚，不僅與釣客起爭執，往來船隻也擔心螺旋槳捲到廢棄漁網恐導致失去動力風險，痛批違法漁民無法無天，希望嚴加取締。海巡人員說，今年在高雄商港區範圍已取締漁船違規採捕2件，將加強查緝。

陳姓釣客說，高雄港務分公司陸續開放第2港口北堤及第1港口南、北堤讓釣友使用，但釣友在合法開放的防波堤釣魚時，經常會有漁民駕駛小舢舨或小漁船，來到防波堤前，用延繩釣獲放網捕魚，「近到只要抬起頭就看得到」，釣餌拋出去就卡在漁網上，「幾百元甚至近千元一支的假餌，就這樣損失了！」

陳男說，很多釣友發現漁民在商港區範圍違法捕魚，會打電話通報海巡，但非法捕撈的漁民機動性很強，採取「打帶跑」的作業方式，下網之後迅速收網離開，往往等到海巡人員駕船趕到時，非法漁民早已溜走。

高雄的船長說，常有漁民駕駛小舢舨、小漁船，在高雄商港範圍內放網捕撈烏賊或紅高鯉、花身魚等底棲魚類，有時網子卡住底部礁石或障礙物，漁民乾脆就放棄網子，偶而會有商船或其他漁船航行經過，螺旋槳捲到廢棄漁網，雖然對大船來說只要清理乾淨，不致造成船體或零件損傷，但對小船來說，會有失去動力的危機。

船長痛批，非法漁民長年在高雄港範圍違法捕魚，捕獲的很多都是來不及長大的小魚，但對非法漁民來說，即使魚貨體型太小、品項不佳，只能當每公斤不到10元的下雜魚出售，「只要有魚，有重量可以賣錢就好」，近岸的小魚抓光，長期來說，對海洋生態也是一種傷害。

高雄港務分公司說，高雄1、2港口防波堤周邊約5浬範圍海域，仍屬於高雄港區域範圍內，漁船放網、延繩釣捕魚，可能會造成商船或其他船隻航行時意外發生的風險，獲報後將派人蒐證取締，依商港法移請航港局航港局或指定機關開罰，可裁罰10萬元以上50萬元以下罰鍰。