屏中奪世界機器人冠軍 周春米：縣府當堅強後盾

國立屏東高中學生董原暉、邱慕昀、李晉、李宥緯組隊，以「家居智慧腦」作品赴美參賽獲機器人大賽冠軍，縣長周春米今天接見表示，縣府扮堅強後盾，陪伴大家往夢想前進。

屏中4名學生由老師周佳弘、葉佳慈指導的家居智慧腦隊（Smart Home Hub）作品中，結合當今社會淨零碳排議題，探究提倡綠能趨勢下，設計一套家居空調智慧整合系統，融合冷氣、電風扇、除濕機等家電，透過程式編寫演算法，計算每個電器最省電功率組合，使電器以此功率運作，達到節能減碳目的。

今年赴美國底特律勞倫斯理工大學，參加「2024Robofest國際機器人大賽」，與來自全球16國好手競賽，勇奪科展創意賽高級組冠軍。

周春米會中表示，參賽4名學生能夠克服時差及語言，展現超強默契、臨場反應與抗壓性，在全世界各國菁英匯集、競爭激烈的Robofest世界機器人大賽中奪冠，相當不容易；感謝學校師長們指導與鼓勵，讓屏東近年來在國際賽事上大放異彩，這次奪冠的4名同學不僅展現科學實驗專業，更能運用於生活節能需求實際面，為台灣科學教育增添光彩。

周春米說，屏東推廣科普教育，目前已在明正、南州、潮州及車城國中設立4所自造教育及科技中心，及建國國小科學教育資源中心，舉辦多場種子教師及學生研習，培養出具備厚實科學概念且動手操作的學生，未來會持續提供表現舞台，讓各校孩子相互觀摩交流，也讓屏東科技人才在世界舞台上發光發熱。