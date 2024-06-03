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高雄海岸線「僅3漁港開放垂釣」 地方盼適度開放
高雄市海岸線長達95公里，共有16個漁港，目前僅彌陀、中芸、鳳鼻頭3處漁港設有海釣點，另外在鹽埕排水出海口、彌陀海濱遊樂區、彌陀海尾排水出海口也有3個海釣點，港務公司則規畫4處海釣點；議員認為除了前鎮漁港之外，高雄多屬第二類漁港，市府可自行決定開放垂釣，應儘速盤點規畫、適度開放。
行政院前年宣示「向海致敬」政策，推動台灣友善釣魚行動方案，陸續在全台增加釣點，台中港5年前設立全台首座海釣示範區，議員簡煥宗認為高雄可參考此例，「高雄海岸線全長95公里，僅10處海釣點」，他說全市僅彌陀、中芸、鳳鼻頭3處漁港有設釣點，由海洋局管理，其餘13個漁港均未開放，要求海洋局加強規畫。
目前高雄市公告開放的釣魚點共16處，維管單位包括海洋局、水利局、台灣港務公司、觀光局；水利局維管鹽埕排水出海口、彌陀海濱遊樂區、彌陀海尾排水出海口3個海釣點，港務公司則畫設旗后山下舊台機造船廠旁第一港口南護岸、第二港口北防波堤、台電灰塘防波堤堤道3處海釣區，今年5月再開放第一港口北防波堤提供民眾垂釣，假日預計可達100人以上使用。
海洋局長黃登福說，旗津、鼓山、鹽埕3區有許多民眾有垂釣需求，這3區共5處漁港屬第二類漁港，可由地方政府自行決定是否開放垂釣，但他強調漁港是優先提供漁船使用，剩餘空間才會評估開放垂釣可能性，市府若評估可行且獲漁會同意、不影響漁民作業，就會畫設範圍開放，會加速檢討評估；南台灣釣魚人協會已有建議海委會、海保署增加釣點，未來會持續增加。
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