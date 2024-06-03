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高雄釣點議員盼愛河解禁 市府：易髒亂、安全疑慮多
全高雄共16處已開放垂釣點，淡水部分包括3處滯洪池與蓮池潭3區，共6處開放，縣市合併之前，整條愛河流域均可開放垂釣，但自治條例2014年上路後愛河已被明文禁止垂釣，議員建議盤點人口不稠密區段並適度開放；高市府回應垂釣會引發衛生、安全疑慮，且易纏繞船隻馬達，目前仍未有開放打算。
議員簡煥宗表示，高雄縣市合併之前，高市府在2010年曾公告愛河流域從七賢橋到中華路的治平橋可以開放垂釣，九如路至十全路的南側水域除外，因此當時許多民眾假日時會在愛河邊垂釣、甩竿紓壓，同年年底縣市合併組織改制，在未重新公告下，愛河全段改為不開放垂釣，開放時間僅4個月。
高雄市「愛河水域管理自治條例」2014年上路，明確禁止民眾在愛河水域垂釣，可開罰3千，雖可於河道範圍從事水域遊憩活動，但船舶或浮具進入河道後不得採捕水產動物；目前全市除了10處海釣點外，淡水部分有岡山、仁武、鳳山各一處滯洪池開放，蓮池潭水域A至C區也開放，許多愛河旁的民眾仍希望重新開放。
水利局長蔡長展表示，過去市府曾在愛河辦過試辦垂釣區，但因為當地人口稠密，釣竿拋來拋去會造成環境髒亂問題、也會有安全疑慮，因此後來取消試辦，目前仍不考慮整條流域均開放：簡煥宗則說，七賢橋以北或過去的九如陸橋下方觀光客不多，建議水利局可以考量此段優先開放。
觀光局長高閔琳表示，愛河流域由多個局處維管，觀光局負責愛河景觀橋至愛河之心，目前已開放使用水上遊具，但因為中下游處有許多船隻包括貢多拉、太陽能船等，垂釣的釣線可能會不慎纏繞馬達造成故障，此外觀光熱門區段因陸域狹窄，拋竿危險性高、恐影響行人，因此考量後仍不開放垂釣。
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