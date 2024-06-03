屏縣消防OHCA急救成功率倒數第二 消防局：年底設專責救護隊

屏東縣長周春米近日在施政報告表示，為提升到院前救護品質，屏東縣消防局將成立高屏首支專責高級救護隊。消防局今到議會業務報告，縣議員黃明賢說，根據消防署屏東縣到院前OHCA急救成功率，是全國倒數第二。消防局長李彬正說，年底將設專責救護隊，也會逐年提高EMTP高級緊急救護技術員受訓人數。

縣議員黃明賢說，根據內政部消防署「112年緊急救護到院前心肺功能停止傷病患急救」成功人數統計表顯示，屏東縣有1021位傷病患到院前OHCA，急救成功人數211人，急救成功率20.67%，遠低於全國平均32.22%，更是全國倒數第二，僅高於連江縣11.11%。

黃明賢說，縣長周春米在施政報告中提出要成立「高級專責救護隊」，藉此來提高「到院前」緊急救護能力，這是正確政策方向，也請消防局參考各縣市專責救護隊裝配的各項高階急救器材，例如電動式頭胸升高器（降低腦部受損機率）、電子影像喉頭鏡、自動心肺復甦機等，須在年底專責救護隊成立前儘速就位。

黃明賢說，提升到院前急救成功率，除設備外，最重要的仍是第一線緊急救護技術員（EMT），消防署112年各縣市消防局救護技術員人數統計表顯示，屏東縣實際執行救護人力有461人，中級EMT2有484人（占比89.63%）、高級EMTP有42人（占比8%）

黃明賢說，高級技術救護員才能根據指導醫師「預立醫療流程」執行給藥、注射、插管、電擊、及使用體外心律器等急救作為。屏東僅42位高級救護員，與全國各縣市平均人數仍有落差。

李彬正說，預計年底設立專責高級救護隊，地點會在消防局局本部備援中心一、二樓，專責救護隊，沒有轄區規畫，接獲救護案件是OHCA到院前沒有呼吸心跳、重大車禍、重大災害發生，需要大量傷病患救災現場時候，高救隊會跟分隊一起同步到達現場。

對於器材設備，李彬正說，急診室醫師給予器材裝備添購建議討論，會透過預算編列，另外也會加強EMTP到院前處置訓練。

對於EMTP人力培訓，李彬正說，預計每年派出TP受訓人數可以逐年增加，高級救護隊先前規畫10到12名隊員，若以10人來說，6人是EMTP，4人是EMT2，互相搭配，讓中級救護技術員也能學習。

黃明賢表示，屏東縣OHCA搶救成功率全國倒數，消防局、衛生局要深切檢討，也早該要有所作為。李彬正說，救護工作占消防工作8成，急救成功率部分2023年提升20.67％，過去急救成功率偏低，經過這幾年TP受訓，配合醫院急救處置，指導醫師到院前急救指導，急救成功率增加。