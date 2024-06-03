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苦苓不滿道路遭圍籬阻隔 嗆陳其邁：東京有這種奇觀？

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
苦苓說，左營區新庄仔路一處巷道的既成道路遭人以圍籬阻隔，碎石路面坎坷不平，可能造成機車騎士或步行長者摔倒受傷。圖／取自苦苓臉書
苦苓說，左營區新庄仔路一處巷道的既成道路遭人以圍籬阻隔，碎石路面坎坷不平，可能造成機車騎士或步行長者摔倒受傷。圖／取自苦苓臉書

作家苦苓在臉書發文抱怨，高雄市左營區新庄仔路一處巷道的既成道路遭人以圍籬阻隔，種樹、堆積雜物並占用為私人停車場，道路被封堵，未留消防通道，影響公共安全。苦苓質疑市府，私人土地僅6平方公尺，高市府竟窮到無力徵收，陳其邁政見是要用東京標準打造高雄道路，「東京市區有這種奇觀嗎？」市府回應，已積極處理，但地主意見難整合。

苦苓強調，他打算向監察院檢舉高雄市政府公務員疏忽職守、行政怠慢。

苦苓指出，新庄仔路286巷是既成道路，此段道路被人以圍籬阻隔、種樹、堆積雜物並占用為私人停車場，18公尺寬道路驟減至2公尺多、碎石路面坎坷不平，雜亂設施嚴重破壞市容，道路被封堵，未留消防通道，萬一發生火災，勢必釀成巨禍。

苦苓接連發文抱怨，昨天深夜更進一步點名市長陳其邁說，市政府開一條道路，為何可以開到最後面一段就放棄，連柏油都不鋪，如果因環境雜亂、路面不平或消防通道狹窄而肇禍，是打算國家賠償嗎？此外，陳其邁的政見是要用東京標準打造高雄的道路，請問東京市區有這種奇觀嗎？

市府新工處指出，文萊路從新莊一路往北銜接64期重劃區，既成道路徵收作業涉及20幾名地主，徵收費約3.7億元，2022年及2023年已去函徵詢地主分年價購意願，有人同意有人反對，後續將視地主意願及市府財源通盤檢討及研議。

作家苦苓發文抱怨，左營區新庄仔路一處巷道的既成道路遭人以圍籬阻隔、種樹、堆積雜物並占用為私人停車場，道路被封堵，未留消防通道，恐影響公共安全。圖／取自苦苓臉書
作家苦苓發文抱怨，左營區新庄仔路一處巷道的既成道路遭人以圍籬阻隔、種樹、堆積雜物並占用為私人停車場，道路被封堵，未留消防通道，恐影響公共安全。圖／取自苦苓臉書
苦苓在臉書點名市長陳其邁，質疑陳的政見是要用東京標準打造高雄道路，東京市區有這種奇觀嗎？記者徐白櫻／翻攝
苦苓在臉書點名市長陳其邁，質疑陳的政見是要用東京標準打造高雄道路，東京市區有這種奇觀嗎？記者徐白櫻／翻攝
作家苦苓發文抱怨，左營區新莊仔路一處巷道的既成道路遭人以圍籬阻隔、種樹、堆積雜物並占用為私人停車場，道路被封堵，未留消防通道，恐影響公共安全。圖／取自苦苓臉書
作家苦苓發文抱怨，左營區新莊仔路一處巷道的既成道路遭人以圍籬阻隔、種樹、堆積雜物並占用為私人停車場，道路被封堵，未留消防通道，恐影響公共安全。圖／取自苦苓臉書

東京 陳其邁 高雄市

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