高雄「盤花公園」動土 讓客家文化深入民眾生活

客委會主委古秀妃、高雄市長陳其邁等人今天到三民區出席「盤花公園」開工動土典禮；古秀妃表示，公園讓所有市民在日常生活感受客家的美，「讓客家不再僅是客家人的客家」。

古秀妃表示，盤花公園場址原本就是鄉親日常休閒娛樂或教育地點，將客家文化元素置入公園內，讓民眾在日常生活中能更親近感受客家的美。

古秀妃指出，未來不僅著重客家庄語言及文化等保存工作，更要推廣至所有族群，讓彼此能認識、理解與學習，就像「盤花公園」一樣，園區不是設置在客家庄內，而是在都市中，讓客家文化深入常民生活。

陳其邁表示，盤花公園總經費新台幣8000多萬元，7000多萬元由中央支應，地方支出1000多萬元，將客家代表性「盤花」以系統性植栽，再加上其他設計，結合鄰近的新客家文化園區，讓鄉親與遊客能體驗在地獨特客家文化特色及友善觀光環境。

高雄市政府客家事務委員會表示，盤花公園基地面積約4.5公頃，預計民國114年8月間完工，設計採低維護環境綠化理念，改善原三民一號公園土壤嚴重鹽化問題，減少既有水泥鋪面為綠地，增加土地透水性及緩解都市暖化問題。

公園內廣泛種植代表客家文化的九香及各式植栽，園區下方設置雨撲滿儲存雨水灌溉植栽，降低碳排放並發揚傳統客家精神。

客委會指出，園區內設有多處故事場景，透過講述故事方式展現客家主題公園魅力，並建造具客家風味親子休憩場域，為市民提供教育及休閒場所。

「盤花供奉」為南部六堆客家庄獨特傳統儀式，使用花材均來自家庭花園，體現對祖先和神靈虔誠信仰，也凸顯就地取材的智慧和樸素勤儉民族性格。