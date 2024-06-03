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端午連假出遊車潮多 高市多景點將實施交管措施

中央社／ 高雄3日電

高雄市交通局今天表示，預計今年端午節連假返鄉、出遊人車潮多，高雄各觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃、崗山之眼等，將依交通狀況實施交管措施。

交通局今天新聞稿表示，除了各景點將視情況實施交管，高雄壽山動物園將視動物園停車場滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制；呼籲遊客可於捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往動物園。

另外，市府已於舊台泥廠區旁新闢鼓山二路東、西側公有停車場開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園。民眾也可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，僅步行5分鐘內即可抵達該停車場轉乘接駁車前往動物園。

高雄旗鼓渡輪航線依往例每天上午11時至下午5時管制騎乘燃油機車搭乘渡輪，但公務、電動及旗津居民機車除外；旗津區並依交通狀況實施4階段管制。

愛河端午龍舟嘉年華賽事6月8日至10日每天上午10時至晚上10時河西路（中正四路至五福四路）全線禁止車輛通行及停放；河東路（中正四路至五福三路）實施加強交通疏導。

6月7日晚上7時至6月10日晚上11時，河東路（中正四路至民生二路）雙側汽車格開放機車停放，交通局提醒用路人配合現場相關管制及疏導措施。

交通局表示，連假期間人車多，行經路口務必減速慢行並停讓行人，嚴禁酒駕；行經輕軌路口務必遵守號誌及轉向管制。出門前可多利用高雄市即時交通資訊網、省道即時交通資訊網等查詢即時交通路況。

停車場 壽山動物園 輕軌

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