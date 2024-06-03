快訊

一接詐騙電話就洩2個資！專家曝對付「最好招數」：千萬別咒罵

中職／桃猿宋嘉翔亂入啦啦隊一粒直播 網驚：姊夫沒穿褲子？

意在言外！台中目標60處…第44處公托開幕 盧秀燕點名江啟臣「接棒」

端午不只能立蛋 屏菸「百人倒立」更有趣

中央社／ 屏東縣3日電

屏東「南島嘻樂園」第2場活動「Make the Beat Drop 6 vs 6 風格之戰All Style Battle」，週末在屏菸登場，適逢端午連假，現場加碼「百人倒立」活動，讓傳統立蛋更有趣。

縣府今天新聞稿表示，「Make the Beat Drop 6 vs 6風格之戰All Style Battle」，8、9日下午1時至晚間8時在屏菸登場。邀請9名專業嘻哈評審，及來自全台各地街舞好手共襄盛舉，並推出塗鴨藝術展，結合街舞賽事，帶領民眾在玩樂中了解嘻哈、體驗嘻哈。

屏東縣文化處表示，逢端午佳節加碼舉辦「百人倒立」活動， 在9日上午12時50分登場，讓傳統立蛋儀式有了更有趣的面向，也歡迎各路嘻哈好手踴躍到場參加。

文化處說，為鼓勵民眾接觸嘻哈文化領域，體驗活動以輕鬆上手方式進行，讓嘻哈不再是年輕人專屬，民眾帶著娛樂的心情來玩就可以。除了各種嘻哈元素賽事外，活動當天推出多元餐飲市集，民眾透過參與活動可獲得屏菸限定市集兌換券，讓民眾盡情吃喝玩樂。

屏東縣 街舞

延伸閱讀

端午將至 中市府鐵砧山發送500份午時水

端午連假台66匯國1南下匝道 6月8日上午封閉7小時

端午動起來！美歐亞綠能攜手華山基金會「船承有愛助孤老」

今雨勢趨緩！這天起水氣增 一路「時雨時晴」端午濕熱

相關新聞

苦苓不滿道路遭圍籬阻隔 嗆陳其邁：東京有這種奇觀？

作家苦苓在臉書發文抱怨，高雄市左營區新庄仔路一處巷道的既成道路遭人以圍籬阻隔，種樹、堆積雜物並占用為私人停車場，道路被封...

南部大雨影響捐血意願 血庫緊張有6000袋安全缺口

南部地區連續大雨，連帶影響民眾出門捐血意願，血液庫存緊張，離安全庫存量仍有5000至6000袋血缺口。高雄市新商業會聯合...

屏縣消防OHCA急救成功率倒數第二 消防局：年底設專責救護隊

屏東縣長周春米近日在施政報告表示，為提升到院前救護品質，屏東縣消防局將成立高屏首支專責高級救護隊。消防局今到議會業務報告...

高雄大雨塞車 義享天地停車場回堵逾90分鐘 民眾：高鐵都到台北了

高雄民眾抱怨2日晚間到義享天地逛街、用餐，沒想到要出停車場時大塞車，車陣動彈不得，還有民眾被困了超過90分鐘才離場，被形...

屏縣男子駕車疑天雨路滑 竟逆向撞上停放路旁5輛車

真是好險！屏東縣九如鄉長藍聰信2日晚間10點多接獲民眾反映，台3線九如鄉公所往里港方向發生車禍，男子駕駛汽車疑天雨路滑，...

軍事馬祖轉型文化馬祖 打造面海專業觀光劇場

人們對馬祖的印象停留在坑道、繼光餅與藍眼淚，但隨著馬祖藝術節與觀光劇場「梅石藝文中心」的落成，馬祖的形象已逐漸從「戰地馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。