端午不只能立蛋 屏菸「百人倒立」更有趣

屏東「南島嘻樂園」第2場活動「Make the Beat Drop 6 vs 6 風格之戰All Style Battle」，週末在屏菸登場，適逢端午連假，現場加碼「百人倒立」活動，讓傳統立蛋更有趣。

縣府今天新聞稿表示，「Make the Beat Drop 6 vs 6風格之戰All Style Battle」，8、9日下午1時至晚間8時在屏菸登場。邀請9名專業嘻哈評審，及來自全台各地街舞好手共襄盛舉，並推出塗鴨藝術展，結合街舞賽事，帶領民眾在玩樂中了解嘻哈、體驗嘻哈。

屏東縣文化處表示，逢端午佳節加碼舉辦「百人倒立」活動， 在9日上午12時50分登場，讓傳統立蛋儀式有了更有趣的面向，也歡迎各路嘻哈好手踴躍到場參加。

文化處說，為鼓勵民眾接觸嘻哈文化領域，體驗活動以輕鬆上手方式進行，讓嘻哈不再是年輕人專屬，民眾帶著娛樂的心情來玩就可以。除了各種嘻哈元素賽事外，活動當天推出多元餐飲市集，民眾透過參與活動可獲得屏菸限定市集兌換券，讓民眾盡情吃喝玩樂。