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南部大雨影響捐血意願 血庫緊張有6000袋安全缺口
南部地區連續大雨，連帶影響民眾出門捐血意願，血液庫存緊張，離安全庫存量仍有5000至6000袋血缺口。高雄市新商業會聯合五大公會今日在高雄大遠百前廣場舉辦捐血活動，邀請民眾到高屏地區8個捐血站挽袖捐血，幫助更多人。
高雄捐血中心企劃課長楊贛屏說，這幾周周末剛好都遇到下大雨，影響民眾出門捐血意願，一般來說，周一最少都有9到10天的血液庫存，但今日僅剩7天，主要是周末大雨捐血民眾少了4、5成。南部包括嘉、南、高、屏、澎、東等縣市，一天用血量約2100袋，目前4種血型都缺血。
高雄市新商業會聯合其他企業團體發起捐血活動，邀請民眾6月3日至7月12日平日至岡山、楠梓、左營、前金、九如、五甲、鳳山及屏東市等8個捐血站捐血，今日上午在大遠百前廣場舉辦開幕式。
高雄市新商業會理事長劉正光說，新商會聯合其他企業團體，連續第4年發起公益捐血活動，今年預定目標為7500至9000袋。民眾到8個捐血站，捐血250CC贈送全聯百元禮券1張或精美好禮一份，捐500CC加倍奉送。
劉正光說，這次包括新商會榮譽理事長侯正仁、監事會召集人梁郁哲、高雄市直轄市廢棄物清除處理商業同業公會理事長吳紹榮、高雄市食品流通商業同業公會理事長嚴振維、高雄市第一徵信商業同業公會理事長謝乙辰、高雄市當舖商業同業公會理事長蒲志昌等人都一起參加。
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