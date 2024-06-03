高雄大雨塞車 義享天地停車場回堵逾90分鐘 民眾：高鐵都到台北了

高雄民眾抱怨2日晚間到義享天地逛街、用餐，沒想到要出停車場時大塞車，車陣動彈不得，還有民眾被困了超過90分鐘才離場，被形容是「被軟禁」。義享天地回應，因雨勢周邊道路車流量高造成回堵；高雄市交通局表示，當天夜間號誌均正常運作，周邊的龍德新路的路況也正常。

民眾在臉書社團「高雄人大小事」留言，詢問2日「義享天地地下停車場發生什麼事，困在B6快1小時了，車子都出不去，有點可怕。」也有民眾在PTT及Google評論留言，甚至有人給一星負評。

網友留言，「交通動線真的蠻糟糕的」、「卡了90分鐘才脫困，都可以從左營搭高鐵都到台北了」、「今天停車場真的超誇張。車多紅綠燈又不同步」、「停車場動線有夠爛，從沒在一間百貨公司的停車場困這麼久，排40分還在B5，給一顆星都嫌多了」，也有網友形容根本是「被軟禁」。

義享天地表示，經了解昨晚因雨勢影響，周邊道路車流量高，以致停車場出車速度較慢而造成回堵。商場於停車場近滿載時，有強化指引民眾至鄰近特約停車場以疏散車潮，避免民眾出場久候。

高市交通局回應，義享天地停車場出口設有號誌管控，當天夜間號誌均正常運作，且龍德新路路況正常。