環境食安兼重 馬公北辰市場40年首度休市清消

澎湖最大的北辰市場，馬公市公所今天進行市場全面清潔消毒工作，提供民眾一個乾淨安全購物環境，這也是市場開業啟用近40年來的首次休市清消工作。

馬公市公所表示，馬公北辰市場是澎湖最大傳統市場，民國74年啟用至今近40年，過去有定期性清潔，今天則是首度休市暫停營業，進行全面清潔和消毒工作。

北辰市場昨天午後休市，市公所人員漏夜市場週邊拉起警戒封鎖線，市場內攤商也配合以塑膠膜細心包覆攤台與器具，確保在清潔消毒過程中所有食材不受污染，並防止民眾進入影響工作及自身安全。

今天一早公有零售市場管理所出動人力與機具進行市場周邊水溝及攤台徹底清潔與消毒，不少蟑螂與鼠輩難耐異味紛紛逃命，確保市場裡外環境衛生，提供民眾安全採買購物購物環境。

馬公市長黃健忠表示，市場衛生環境與食品安全等工作是重中之重，感謝攤商與民眾配合，讓市場一個清新安全購物空間，未來市場每個月都會定期進行清潔消毒，以確保市場環境衛生。