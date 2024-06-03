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海保署新增海洋保育站點 徵巡查員起薪近4萬元

中央社／ 高雄3日電

海洋委員會海洋保育署因應海洋保育站新增站點及派駐點，將召募5名五等海洋保育巡查員，即日起至6月21日止（以郵戳為憑）受理郵寄報名，起薪為新台幣3萬7800元。

海保署今天發布新聞稿指出，甄試在高雄舉行，筆試及口試日期訂於7月9日，錄取人員在報到後接受職前訓練，甄試簡章暨報名表可至海保署官網下載。

海保署表示，新任巡查員將分別派駐宜蘭、新北、桃竹、台東（派駐綠島）、澎湖海洋保育站，必須具備機車或汽車駕照，及足夠體能及電腦文書操作能力。

海保署指出，巡查員在第一線從事海洋保育工作，工作轄區遼闊且均在濱海或離島地區，錄取進用後需單獨或共同負責海洋保育類野生動物擱淺救援、執行野生動物保育法相關巡查、海洋環境及污染（含廢棄物）案件巡查、出海記錄海洋廢棄物、海洋保護區巡查及海洋保育教育推廣等相關工作。

海保署表示，巡查員依職等起薪，約僱五等（一般地區）薪酬介於3萬7800元至4萬4550元間，可逐步晉級，依相關法令規定享有年終工作獎金、勞保、健保、退休金提撥、慰勞假補助及未休畢慰勞假加班費等權利，綠島及澎湖地區者可享有離島加給。

廢棄物 澎湖

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