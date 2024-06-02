屏縣男子駕車疑天雨路滑竟逆向撞上停放路旁5輛車

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉長藍聰信深夜獲報九如鄉台3線發生車禍，趕緊到場協助，車禍現場駕駛疑因天雨路滑逆向衝撞停放路旁5輛汽車，造成車損。圖／取自藍聰信臉書
屏東縣九如鄉長藍聰信深夜獲報九如鄉台3線發生車禍，趕緊到場協助，車禍現場駕駛疑因天雨路滑逆向衝撞停放路旁5輛汽車，造成車損。圖／取自藍聰信臉書

真是好險！屏東縣九如鄉長藍聰信2日晚間10點多接獲民眾反映，台3線九如鄉公所往里港方向發生車禍，男子駕駛汽車疑天雨路滑，竟逆向衝撞到停在路旁5輛汽車，幸好車上無人，也沒有機車經過，肇事原因警方調查中，駕駛酒測值為零。

九如鄉長藍聰信說，他今晚間10點5分接獲民眾反映，台三線九如鄉公所往里港方向發生車禍，他跟辦公室主任周靖程與助理趕抵現場協助處理。

藍聰信說，真的是好險，肇事男子年約20多歲，疑天雨路滑打滑後逆向衝撞到一旁停在店家外面的汽車。

警方初步調查，肇事男子酒測值為零，車禍原因警方釐清中。

九如鄉長藍聰信也提醒鄉親，天雨路滑，雨天開車務必減速慢行，拉長安全車距，保護自己也保護他人。

屏東縣九如鄉長藍聰信深夜獲報九如鄉台3線發生車禍，趕緊到場協助，車禍現場駕駛疑因天雨路滑逆向衝撞停放路旁5輛汽車，造成車損。圖／取自藍聰信臉書
屏東縣九如鄉長藍聰信深夜獲報九如鄉台3線發生車禍，趕緊到場協助，車禍現場駕駛疑因天雨路滑逆向衝撞停放路旁5輛汽車，造成車損。圖／取自藍聰信臉書
屏東縣九如鄉長藍聰信深夜獲報九如鄉台3線發生車禍，趕緊到場協助，車禍現場駕駛疑因天雨路滑逆向衝撞停放路旁5輛汽車，造成車損。圖／取自藍聰信臉書
屏東縣九如鄉長藍聰信深夜獲報九如鄉台3線發生車禍，趕緊到場協助，車禍現場駕駛疑因天雨路滑逆向衝撞停放路旁5輛汽車，造成車損。圖／取自藍聰信臉書

車禍 鄉長 酒測

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