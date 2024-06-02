屏縣男子駕車疑天雨路滑竟逆向撞上停放路旁5輛車
真是好險！屏東縣九如鄉長藍聰信2日晚間10點多接獲民眾反映，台3線九如鄉公所往里港方向發生車禍，男子駕駛汽車疑天雨路滑，竟逆向衝撞到停在路旁5輛汽車，幸好車上無人，也沒有機車經過，肇事原因警方調查中，駕駛酒測值為零。
九如鄉長藍聰信說，他今晚間10點5分接獲民眾反映，台三線九如鄉公所往里港方向發生車禍，他跟辦公室主任周靖程與助理趕抵現場協助處理。
藍聰信說，真的是好險，肇事男子年約20多歲，疑天雨路滑打滑後逆向衝撞到一旁停在店家外面的汽車。
警方初步調查，肇事男子酒測值為零，車禍原因警方釐清中。
九如鄉長藍聰信也提醒鄉親，天雨路滑，雨天開車務必減速慢行，拉長安全車距，保護自己也保護他人。
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