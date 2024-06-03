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立德球場整修延宕 周邊3飯店熄燈
立德球場是高雄市首座棒球場，也是職棒發源地，因全壘打天際線短，整修導致賽事停擺，整修工程一再延宕，預計7月開放，球場蕭條，去年至今附近3家大飯店相繼「熄燈」，高雄市棒球協會理事長邱子翔表示，希望立德整修後有足夠設備招攬職棒一軍賽事，官方加強行銷才能帶動商機。
運發局回應，立德球場將提供職棒二軍及舉辦3級棒球比賽使用，培育國小至高中棒球人才，當務之急是發展球賽，增加高雄賽事。
立德棒球場修繕原訂4月完工，因遮雨棚等工程再度延宕，「每次經過立德棒球場，總是被圍籬包圍，球場不像球場！」王姓市民惋惜地指出，黃金地段的立德球場風光不再，市府無作為，很可惜。
華園大飯店六合館離球場150公尺，曾沾球場風光，每有賽事，一房難求，但因新冠疫情衝擊，去年8月收攤。40年歷史的國賓飯店吹熄燈號將改建豪宅，前身是高雄知名地標「白金漢大飯店」的WO Hotel，4月底拆除。
高雄市會展協會理事長楊志中建議，不妨換個思維，可改建為棒球博物館加上AR館及棒球名人堂等設施，吸引各地球迷。
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