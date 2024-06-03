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運動場館瘋辦演唱會 高市府挨批

聯合報／ 記者石秀華宋原彰／高雄報導

高雄去年辦117場演唱會，儼然成「演唱會之都」，但近10年國際運動賽事卻寥寥可數，議員批市府「重演唱會經濟，輕運動經濟」，5年來未爭取國際球類或運動賽事，高雄巨蛋、世運主場館均淪為演唱會舉辦場地。市府指出，台灣很難爭取奧運、亞運等大型賽事，未辦賽事期間提供舉辦演唱會，可有效運用場館空間。

高雄巨蛋涵蓋競技、表演、運動、會議等功能，世運主場館則屬於國家級體育場，高雄近年來國際運動賽事屈指可數，議員陳善慧指出，世運主場館具備400公尺田徑場兼足球場，是台灣首座通過國際田徑協會IAAF1級認證，符合國際足球賽事FIFA規範，可容納5.5萬席，應具備舉辦國際賽事條件，但場館兩期修繕費用共4600萬，每年營運經費3000萬，近年幾都在辦演唱會。

「運動產業不見！」議員李眉蓁說，世運場館頻辦演唱會，國際體育賽事卻未增加，市府是否認為體育賽細節繁瑣、效益不如演唱會，才消極應對；成立運發局未發展運動賽事也違背初衷。

高雄市會展協會理事長楊志中說，世運主場館鄰近國訓中心，國手訓練近在咫尺，政府應主動爭取國際賽事，刺激國內選手締造佳績，提升城市的國際能見度。

運發局長侯尊堯說，世運主場館去年辦過2場大型足球賽事，今年預計辦港都盃田徑賽、高雄國小運動會、國中運動會和田徑對抗賽，爭取到第2預備金持續修繕，也會向體育署爭取預算。

演唱會 運動 體育

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