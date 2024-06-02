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高雄大雨 南橫梅蘭明隧道施工段河床便道暫封閉

中央社／ 高雄2日電

南橫公路台20線100k梅蘭明隧道路段因施工改河床便道通行，5月28日因大雨造成河床水位高漲封閉，隔日開放後再因大雨自今天晚上7時暫時封閉並開放主線通行。

交通部公路局南區養護工程分局表示，「台20線100k+200路段110年及111年豪雨災害修復工程」原施工臨時改道通行河床便道，因連日大雨導致河床水位高漲，為維護用路人行車安全，晚上7時暫時封閉，改回主線通行。

南區養護工程分局指出，因考量主線明隧道尚有門框重型支撐架施工中，限制高度4.2公尺以上車輛管制通行。

依據交通部中央氣象署統計，截止晚間9時，高雄市茂林區多納林道測站、桃源區小關山測站單日雨量皆已超過100毫米；高雄市自晚上到3日有局部大雨發生機率，請民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地方慎防積水。

交通部 落石 高雄市

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