高雄晚間強降雨這條路積水 一張照讓網友大驚…急提醒不妙

高雄市今一整天烏雲壟罩，瞬間強降雨不斷，晚間下起滂沱大雨，市區不少路段瞬間積水；位於夢時代購物中心後方路段周圍積水不退，有網友拍下停在路邊的轎車陷在水中，排氣管進水，驚呼「看那個水好像有點不妙」，原PO好意貼文提醒，不知車主是否看到。

高雄今天從傍晚起，下起滂沱大雨，有網友在臉書社團「高雄大小事」貼文並附照，憂心指「不知道Po在這，車主有沒有辦法看到，看那個水好像有點不妙」，原PO指拍照地點在夢時代購物中心的後方，照片中只見一排停在路邊的轎車已經有半個輪胎陷入積水中，雨水已灌進車子右側的排水管。

原PO指，其實不止這台岌岌可危，同一排還有很多台低底盤的，也差不多是這樣的狀況，只是拍不太到車牌，希望有停車在這排的車主可以快點看到貼文。

有網友附和原PO貼文指，「短時間強降雨當然淹水」；有網友以過來人身分說，「夢時代靠成功路那段常會淹水，以前興建時期淹水，同事涉水開出後，車子進水修了20多萬，但他耐心等到晚上9點多再下班，就沒事了」。

有網友則表示，「輕軌還能開都沒事」、「車泡水還能修」；有網友指，「這條路下雨就常常淹水」、「布魯樂谷要重新開張了」。

中央氣象署發布大雷雨即時訊息表示，鋒面影響，易有短延時強降雨，屏東縣和台東縣今晚有大雷雨；另嘉義縣有局部大雨或豪雨，西半部、澎湖地區及宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，呼籲請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。