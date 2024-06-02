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軌道系統不同 南二都跨市銜接生變？高捷另規畫奇美、沙崙線

聯合報／ 記者萬于甄王勇超潘奕言／連線即時報導
台南捷運紅線原規畫跨過二仁溪，與高雄捷運紅線在高雄市湖內區串連，但因軌道系統不同而確定作罷。記者萬于甄／攝影
台南捷運紅線原規畫跨過二仁溪，與高雄捷運紅線在高雄市湖內區串連，但因軌道系統不同而確定作罷。記者萬于甄／攝影

台南捷運紅線原規畫和高雄捷運紅線在高雄湖內區串連，因軌道系統不同生變，兩地民代、居民皆期盼兩都捷運相接。高市捷運局今證實，將規畫紅線延伸線再往北延，分兩線進台南銜接奇美博物館、高鐵台南站，可服務高雄、台南間產業聚落及生活圈。

高市捷運局表示，高捷紅線岡山路竹延伸線RK1岡山車站預定6月底完工通車，RK2站至RK8站正設計及施工，最北端湖內區大湖的RK8站，會再往台南延伸出奇美線、沙崙線，採與高捷相同的高架形式，整體路網規畫預計年底完成，之後再做可行性評估。

南市交通局長王銘德說，紅線評估完成後與高雄協調時，高市府表示另有規畫考量，且兩都捷運軌道系統不同，因此紅線就做到南市境內。紅線最初可行性研究案設10座車站、1座機廠，起點為中華東路與大同路口的大林站，沿省道台1線往南，其中在南市6站為大林、南台南、仁愛里、台南航空站、奇美博物館、嘉南藥理大學，高市境內4站已取消，現迄點修正為R6站嘉藥大學。

南市議員李宗霖說，北高雄茄萣、湖內、路竹、阿蓮等區許多民眾到台南就業、就學，台南與高雄捷運相接可帶動路竹科學園區、台南綠能產業園區發展，形成更大的產業聚落；高雄路竹區甲南里長黃吉松說，如果不能與台南的捷運串接，何必要推動延伸？

台南捷運紅線原規畫和高雄捷運紅線在高雄湖內區串連，因軌道系統不同作罷，但高捷有意規畫將紅線延伸線，由岡山路竹線往北延伸至奇美博物館。圖為奇美博物館。記者萬于甄／攝影
台南捷運紅線原規畫和高雄捷運紅線在高雄湖內區串連，因軌道系統不同作罷，但高捷有意規畫將紅線延伸線，由岡山路竹線往北延伸至奇美博物館。圖為奇美博物館。記者萬于甄／攝影
台南捷運紅線原規畫和高雄捷運紅線在高雄湖內區串連，但因軌道系統不同確定作罷，可行性研究規畫取消高雄4站，而南捷紅線底站預計改做到嘉南藥理大學。記者萬于甄／攝影
台南捷運紅線原規畫和高雄捷運紅線在高雄湖內區串連，但因軌道系統不同確定作罷，可行性研究規畫取消高雄4站，而南捷紅線底站預計改做到嘉南藥理大學。記者萬于甄／攝影

台南 奇美博物館 高雄捷運

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