軌道系統不同 南二都跨市銜接生變？高捷另規畫奇美、沙崙線

台南捷運紅線原規畫和高雄捷運紅線在高雄湖內區串連，因軌道系統不同生變，兩地民代、居民皆期盼兩都捷運相接。高市捷運局今證實，將規畫紅線延伸線再往北延，分兩線進台南銜接奇美博物館、高鐵台南站，可服務高雄、台南間產業聚落及生活圈。

高市捷運局表示，高捷紅線岡山路竹延伸線RK1岡山車站預定6月底完工通車，RK2站至RK8站正設計及施工，最北端湖內區大湖的RK8站，會再往台南延伸出奇美線、沙崙線，採與高捷相同的高架形式，整體路網規畫預計年底完成，之後再做可行性評估。

南市交通局長王銘德說，紅線評估完成後與高雄協調時，高市府表示另有規畫考量，且兩都捷運軌道系統不同，因此紅線就做到南市境內。紅線最初可行性研究案設10座車站、1座機廠，起點為中華東路與大同路口的大林站，沿省道台1線往南，其中在南市6站為大林、南台南、仁愛里、台南航空站、奇美博物館、嘉南藥理大學，高市境內4站已取消，現迄點修正為R6站嘉藥大學。