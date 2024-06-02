日本江之島電鐵、星太郎點心麵與高捷聯手推觀光 彩繪電車8月上路

高雄捷運今天與日本江之島電鐵、優雅食公司簽訂推動觀光電車計畫協議書，8月起將於台日兩地舉辦系列活動，包括高雄捷運及江之電各打造一列專屬聯名彩繪電車、設置聯名活動主題車站、推出3方聯名限定版點心麵等。

日本江之島電鐵（江之電）是神奈川縣地方性鐵路，沿線經過湘南、江之島及古都鎌倉，其中鎌倉高校附近1處平交道是《灌籃高手》主題曲動畫知名場景，吸引各國遊客造訪；優雅食公司的「星太郎點心麵」前身是模範生點心麵，在台灣也有高人氣。

2016年起高捷即與日本江之電合作推動觀光交流活動，不過後來因疫情中斷，這次3方首度跨域異業合作，希望推展台日觀光新亮點，吸引台日雙邊旅客觀光互訪。

高捷公司董事長楊岳崑表示，這次合作是高捷多角度經營的展現，深化台日鐵道業者間交流合作，也讓台日雙邊遊客都有更趣味的搭乘電車體驗。日本江之電常務取締役露木健勝表示，希望透過3方交流進一步深化台日間旅遊連結，期待江之電與高雄捷運陸續推出彩繪列車，吸引台日旅客目光。

優雅食社長橫山正志表示，今年是星太郎點心麵推出65周年，很開心能透過台日異業合作，結合兩間知名鐵道公司推出觀光電車點心麵。高市觀光局長高閔琳說，這屆在高雄舉辦的台日觀光高峰論壇，3家公司以「美味」和「趣味」連結，成為台日觀光及交通合作的成功案例。