快訊

監委要查新北2重劃區 陳世軒批：為何過去10多年無作為

歪風再起？大陸中小學瘋「養臭水」塞異物等爆炸 專家示警：恐致病

東京迪士尼突停電！多個遊樂設施停擺「緊急疏散遊客」 原因尚在調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

千歲團擊鼓超震撼 柯文哲上台挑戰頻落拍直喊累

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
民眾黨主席柯文哲敲起竹鼓零零落落，讓他對於千歲團長者的演出相當佩服。記者蔡世偉／攝影
民眾黨主席柯文哲敲起竹鼓零零落落，讓他對於千歲團長者的演出相當佩服。記者蔡世偉／攝影

民眾黨主席柯文哲和妻子陳珮琪今天下午參訪高雄市甲仙大田社區，佩服一群7、80歲長者打著一手好竹鼓，他也被眾人拱上台嘗試，只可惜節奏感欠佳，打完也汗流浹背直喊累。

民眾黨在高雄舉辦「小草一日遊」，柯文哲、陳珮琪帶著小草暢遊旗美、甲仙、六龜、內門。一群人早上先到美濃、接著到六龜用餐，下午來到甲仙大買名產，也到大田社區欣賞女子官將首、千歲竹鼓團表演，柯文哲還下場體驗打竹鼓。

只見柯文哲頻頻落拍，即使嘗試跟上節奏，仍是零零落落，讓他忍不住直喊「真得很累人」。對於千歲團中兩位80歲以上長者，打起鼓來虎虎生風，柯文哲自嘆弗如。

更讓柯文哲意外的是，當地里長的活躍，不僅帶著地方高齡長輩打鼓、運動，還設立文創咖啡廳，讓長者與外界多互動，柯認為這都是經營地方很好的典範。

民眾黨主席柯文哲對於大田社區里長照顧長者的方式相當佩服。記者蔡世偉／攝影
民眾黨主席柯文哲對於大田社區里長照顧長者的方式相當佩服。記者蔡世偉／攝影
民眾黨主席柯文哲、陳珮琪夫妻與大田社區女子官將首合影。記者蔡世偉／攝影
民眾黨主席柯文哲、陳珮琪夫妻與大田社區女子官將首合影。記者蔡世偉／攝影
大田社區的女子官將首表演，讓民眾黨主席柯文哲與妻子陳珮琪看得目不轉睛。記者蔡世偉／／攝影
大田社區的女子官將首表演，讓民眾黨主席柯文哲與妻子陳珮琪看得目不轉睛。記者蔡世偉／／攝影

柯文哲 民眾黨 高雄市

延伸閱讀

2026縣市長選舉高雄藍白合？ 柯文哲：民眾黨有主體性

綠版「馬王政爭」浮現？柯文哲：看賴清德、柯建銘何時找到相處方式

北市聯醫放柯文哲衛教文宣 民眾質疑「行政不中立」

喊話柯文哲快醒醒！ 吳欣岱點藍白提案老人健保補助2傷害

相關新聞

千歲團擊鼓超震撼 柯文哲上台挑戰頻落拍直喊累

民眾黨主席柯文哲和妻子陳珮琪今天下午參訪高雄市甲仙大田社區，佩服一群7、80歲長者打著一手好竹鼓，他也被眾人拱上台嘗試，...

高雄大雨炸裂中烏雲壟罩 網喊：紅色回波來…塊陶

中央氣象署高雄氣象站今天上午發出警訊，指強對流移入高雄中，要留意今天會有短延時大雨和強陣風；氣象站持續發布數波大雷雨即時...

正妹穿開衩旗袍挑戰16蹲！KDC舞團蹲遍金門知名景點 網讚：太好看

16蹲舞步正夯，坊間掀起一波波挑戰熱潮。一群來自「KDC金門流行舞蹈團」的國高中女舞者們，穿著旗袍前往甄洋樓、金門酒廠、莒光樓等9處知名景點，大跳男團Energy最新MV舞曲《星期五晚上Friday Night》，帶領觀眾快速遊金門。影片曝光後，不少網友稱讚「太強了」、「超美，好厲害」。

台水停水搶修遭大雨延宕工程 岡山停水戶想用水再等等

昨日高雄岡山台1線七岔路口出現長2公尺、寬1公尺、深達30公分天坑，經查地下自來水600mm鋼管漏水造成，自來水公司派員...

屏榮梯間塗鴉 變身療癒空間

高屏地區多家醫院倡導運動並節能減碳，想方設法增加爬樓梯的樂趣，鼓勵民眾多爬樓梯、少坐電梯，屏東榮民總醫院特邀日本知名國際...

高市舊左營國中設清大分校 挨批毀諾

陽明、交大、清大擬進駐高雄左營設校，引發正反爭議，市府昨發布，行政院今年度定已核1.8億元經費，會盡速展開作業，完成半導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。