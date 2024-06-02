千歲團擊鼓超震撼 柯文哲上台挑戰頻落拍直喊累

民眾黨主席柯文哲和妻子陳珮琪今天下午參訪高雄市甲仙大田社區，佩服一群7、80歲長者打著一手好竹鼓，他也被眾人拱上台嘗試，只可惜節奏感欠佳，打完也汗流浹背直喊累。

民眾黨在高雄舉辦「小草一日遊」，柯文哲、陳珮琪帶著小草暢遊旗美、甲仙、六龜、內門。一群人早上先到美濃、接著到六龜用餐，下午來到甲仙大買名產，也到大田社區欣賞女子官將首、千歲竹鼓團表演，柯文哲還下場體驗打竹鼓。

只見柯文哲頻頻落拍，即使嘗試跟上節奏，仍是零零落落，讓他忍不住直喊「真得很累人」。對於千歲團中兩位80歲以上長者，打起鼓來虎虎生風，柯文哲自嘆弗如。