快訊

前廠長指「核四重啟只需3年300億」 台電：欠缺專業評估令人遺憾

以色列極右派嗆解散聯合政府 威脅內唐亞胡拒絕拜登最新停火協議

韓國瑜找國民黨立委吃飯 謝衣鳯曝聊天內容

屏東英語導覽志工培訓招35名卻來近200人 再開1班

中央社／ 屏東縣2日電
屏東縣政府與屏東英語國際演講會合作，開辦英語導覽志工培訓工作坊，工作坊培訓課程著重於雙語導覽的實際操作技巧，邀請國際演講會安排具豐富實務與學術經歷的講師團隊到場。（屏東縣政府提供）中央社
屏東縣政府與屏東英語國際演講會合作，開辦英語導覽志工培訓工作坊，工作坊培訓課程著重於雙語導覽的實際操作技巧，邀請國際演講會安排具豐富實務與學術經歷的講師團隊到場。（屏東縣政府提供）中央社

屏縣府與屏東英語國際演講會合作，開辦英語導覽志工培訓工作坊，原計畫招收1班35名，卻吸引近200人報名，縣府加碼增開第2班，期待學員都是屏東未來接軌國際重要推手。

縣府發布新聞稿表示，屏東走向國際、推動城市外交，有越來越多外賓及國際友人造訪屏東，培育雙語導覽人才也成為重點項目，非常樂見民眾熱情響應加入行列，把屏東山海美景、美食與多元人文族群介紹給更多人認識。

傳播暨國際事務處去年底首次試辦的「英語導覽志工培訓工作坊」，引起不小迴響，一開放報名空前踴躍，最遠有來自新北、新竹、雲嘉南等縣市，而報名者中有英語導遊、國小及高中英文老師，有不少高中職學生，也有60、70歲擁有實務經驗退休人士，不分老少都希望能發揮自己外語能力分享屏東的美好。

由於報名者太多，傳播處決定再開1班、共70人，學員分2梯次訓練，首梯今天在縣府開訓。

傳播處副處長蕭裕隆表示，工作坊的培訓課程著重於雙語導覽的實際操作技巧，邀請國際演講會安排具有豐富實務與學術經歷的講師團隊，並增加現場實境走讀環節，讓學員透過實地演練，提升雙語導覽技術，同時擴大國際視野及參與公共事務能力。

屏東 志工 英語

延伸閱讀

屏縣職業災害補償爭議多 議員爭取編列勞工訴訟補助

影／屏東機車騎士酒駕轉彎撞上直行車 翻滾2圈半落地幸運僅輕傷

屏東縣「山區暴雨」國家級警報響 屏東、高雄大雷雨

屏東榮總鼓勵多走樓梯 樓梯間視覺改變帶來驚奇

相關新聞

高雄大雨炸裂中烏雲壟罩 網喊：紅色回波來…塊陶

中央氣象署高雄氣象站今天上午發出警訊，指強對流移入高雄中，要留意今天會有短延時大雨和強陣風；氣象站持續發布數波大雷雨即時...

正妹穿開衩旗袍挑戰16蹲！KDC舞團蹲遍金門知名景點 網讚：太好看

16蹲舞步正夯，坊間掀起一波波挑戰熱潮。一群來自「KDC金門流行舞蹈團」的國高中女舞者們，穿著旗袍前往甄洋樓、金門酒廠、莒光樓等9處知名景點，大跳男團Energy最新MV舞曲《星期五晚上Friday Night》，帶領觀眾快速遊金門。影片曝光後，不少網友稱讚「太強了」、「超美，好厲害」。

台水停水搶修遭大雨延宕工程 岡山停水戶想用水再等等

昨日高雄岡山台1線七岔路口出現長2公尺、寬1公尺、深達30公分天坑，經查地下自來水600mm鋼管漏水造成，自來水公司派員...

屏榮梯間塗鴉 變身療癒空間

高屏地區多家醫院倡導運動並節能減碳，想方設法增加爬樓梯的樂趣，鼓勵民眾多爬樓梯、少坐電梯，屏東榮民總醫院特邀日本知名國際...

高市舊左營國中設清大分校 挨批毀諾

陽明、交大、清大擬進駐高雄左營設校，引發正反爭議，市府昨發布，行政院今年度定已核1.8億元經費，會盡速展開作業，完成半導...

蘭嶼議員補選 董昌華意外出線

台東縣昨補選1席縣議員，呼聲很高的國民黨籍江鴻亞意外落選，由無黨籍董昌華當選。另國會改革掀起罷免大戰，藍營多名立委被點名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。