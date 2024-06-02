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屏縣職業災害補償爭議多 議員爭取編列勞工訴訟補助

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏縣議員梁育慈說，縣府未編列勞工訴訟補助，六都、部分縣市有編列預算，議會質詢建議勞青處日後編列。圖／取自屏東縣議會網站
屏縣議員梁育慈說，縣府未編列勞工訴訟補助，六都、部分縣市有編列預算，議會質詢建議勞青處日後編列。圖／取自屏東縣議會網站

今年5月下旬屏東縣一周發生3起職災事件釀2死，屏縣議員梁育慈觀察，她接獲勞工陳情案件中，職業災害類型件數攀升，有時因勞資協調不成尋求訴訟解決，縣府未編列勞工訴訟補助，六都、部分縣市有編列預算，議會質詢建議勞青處編列。勞青處長李雨蓁說，會再研議。

梁育慈說，都會區勞資爭議較多是勞資關係，像是加班費等，但服務處收到勞工陳情案件，職業災害勞資糾紛爭議增加趨勢。以屏東縣來說，勞資爭議案件數申請調解件數，2021年437件、2022年480件、2023年突破500件，共532件。

梁育慈說，屏東勞資爭議類別中，職業災害補償爭議增加趨勢，屏東縣製造業、營造業，是職災比例最高兩大行業，職災發生後，對勞工影響大，骨折、死亡，不能輕忽。

梁育慈說，勞工相對弱勢，若遇到公司不願賠償，只能尋求司法途徑。六都均有設勞工權益基金，部分縣市，宜蘭縣、嘉義縣、嘉義市、新竹縣、苗栗縣與雲林縣，有提供訴訟補助申請辦法，讓勞工申請補助，除訴訟外，有些縣市生活補助，金額不等。

梁育慈說，屏東縣沒有相關訴訟補助，她曾遇到一名勞工職災協調，因為骨折3個月無法上班，經濟頓失依靠，但又不到法扶補助資格，沒有能力提請訴訟，請勞青處先調解，但調解金額無法達成共識，因而走上法院。

梁育慈說，去年屏東明揚大火案，勞工們需集體訴訟，建議勞青處應編列集體訴訟準備金等，協助縣內需集體訴訟的職災申請。梁育慈建議勞青處，針對勞工訴訟補助部分，要能編列預算，提出相關辦法，保障勞工權益。

勞青處長李雨蓁說，每周星期四下午有提供法律諮詢服務。訴訟補助部分，中央有頒訂勞資爭議法律與生活費用扶助辦法，是全台適用。勞資爭議，經調解後，若有法律扶助需求可以轉介到勞動部認定單位，屏東縣由法扶屏東分會承接。

李雨蓁說，去年度因調解不成立轉介給法扶有36件，今年1到5月轉介8件。訴訟補助辦法，考量中央有相關補助，會參考研議。

屏東縣今年5月下旬一周發生3件職業災害，潮州鎮一處工地，工人從鷹架跌落骨折，消防員到場救援。記者劉星君／翻攝
屏東縣今年5月下旬一周發生3件職業災害，潮州鎮一處工地，工人從鷹架跌落骨折，消防員到場救援。記者劉星君／翻攝

勞資 屏東縣 職災

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