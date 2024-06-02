高市淨零學院成立半年培訓逾千人 發出近6百張證照

為培育政府、產業淨零人才，高市府去年11月成立實體「淨零學院」，目前已開設42個班別，超過1500人次受訓，發出580張以上證照，並以3大方針執行，切中產業需求。

高雄市環保局今天發布新聞稿指出，除了協助產業，市長陳其邁要求首長以身作則，目前已有38名首長取得ISO 14064-1碳盤查證書，訂定每人3張證書目標，從盤查、減碳、碳中和，讓各局處推動減碳政策時有一致語言及完整概念。

環保局長張瑞琿表示，學院以3大方針執行，包含設有國際接軌課程，與4家環境部認可國際查驗機構合作，完成課程後取得ISO證書，讓產業遵循國際標準，以及量身訂做課程，目前已開設中油、一卡通、台船、鋼鐵公會等專班，提升課程深度、效果。

還有產業實務課程，除了理論外，學院邀請中鋼、中油、台塑、日月光、金屬中心等加入講師，結合「產業淨零大聯盟」平台，辦理碳捕捉、循環經濟、AI等實廠交流，讓業界成功經驗在學院擴散。

張瑞琿指出，學院不僅培育產業人才，也建構市府淨零能力，配合局處業務特性授課，例如經濟發展、交通等淨零主要局處參與碳盤查、碳足跡課程；工務局參與能源管理課程；農業、海洋局則參與碳權申請、碳匯課程，讓學院成為淨零政策推動最強後盾，截至目前市政府已有400人次取得證書。

環保局表示，學院6月份課程已陸續對外公開，包含碳足跡、碳減量、能源管理等，下半年將加入碳中和（14068）、永續報告書、再生能源憑證等課程，預計推出25堂證照課，歡迎民眾、產業、團體報名。