快訊

強降雨炸全台！18縣市大雨特報 留意雷擊、強陣風

黃仁勳旋風 這大學Watch Party秒殺緊急開第二現場

孫安佐嗆爸「別做偷雞摸狗的事」 孫鵬回應了

高市淨零學院成立半年培訓逾千人 發出近6百張證照

中央社／ 高雄2日電

為培育政府、產業淨零人才，高市府去年11月成立實體「淨零學院」，目前已開設42個班別，超過1500人次受訓，發出580張以上證照，並以3大方針執行，切中產業需求。

高雄市環保局今天發布新聞稿指出，除了協助產業，市長陳其邁要求首長以身作則，目前已有38名首長取得ISO 14064-1碳盤查證書，訂定每人3張證書目標，從盤查、減碳、碳中和，讓各局處推動減碳政策時有一致語言及完整概念。

環保局長張瑞琿表示，學院以3大方針執行，包含設有國際接軌課程，與4家環境部認可國際查驗機構合作，完成課程後取得ISO證書，讓產業遵循國際標準，以及量身訂做課程，目前已開設中油、一卡通、台船、鋼鐵公會等專班，提升課程深度、效果。

還有產業實務課程，除了理論外，學院邀請中鋼、中油、台塑、日月光、金屬中心等加入講師，結合「產業淨零大聯盟」平台，辦理碳捕捉、循環經濟、AI等實廠交流，讓業界成功經驗在學院擴散。

張瑞琿指出，學院不僅培育產業人才，也建構市府淨零能力，配合局處業務特性授課，例如經濟發展、交通等淨零主要局處參與碳盤查、碳足跡課程；工務局參與能源管理課程；農業、海洋局則參與碳權申請、碳匯課程，讓學院成為淨零政策推動最強後盾，截至目前市政府已有400人次取得證書。

環保局表示，學院6月份課程已陸續對外公開，包含碳足跡、碳減量、能源管理等，下半年將加入碳中和（14068）、永續報告書、再生能源憑證等課程，預計推出25堂證照課，歡迎民眾、產業、團體報名。

中油 環保局長

延伸閱讀

中國生態環境部推新方案 加強碳足跡管理

陸加速公布碳足跡核算方法

高市淨零學院攜手石化業 前進中鋼交流碳循環技術

高科大學生甫獲急救證照派上用場 CPR救回倒地民眾

相關新聞

高雄大雨炸裂中烏雲壟罩 網喊：紅色回波來…塊陶

中央氣象署高雄氣象站今天上午發出警訊，指強對流移入高雄中，要留意今天會有短延時大雨和強陣風；氣象站持續發布數波大雷雨即時...

正妹穿開衩旗袍挑戰16蹲！KDC舞團蹲遍金門知名景點 網讚：太好看

16蹲舞步正夯，坊間掀起一波波挑戰熱潮。一群來自「KDC金門流行舞蹈團」的國高中女舞者們，穿著旗袍前往甄洋樓、金門酒廠、莒光樓等9處知名景點，大跳男團Energy最新MV舞曲《星期五晚上Friday Night》，帶領觀眾快速遊金門。影片曝光後，不少網友稱讚「太強了」、「超美，好厲害」。

台水停水搶修遭大雨延宕工程 岡山停水戶想用水再等等

昨日高雄岡山台1線七岔路口出現長2公尺、寬1公尺、深達30公分天坑，經查地下自來水600mm鋼管漏水造成，自來水公司派員...

屏榮梯間塗鴉 變身療癒空間

高屏地區多家醫院倡導運動並節能減碳，想方設法增加爬樓梯的樂趣，鼓勵民眾多爬樓梯、少坐電梯，屏東榮民總醫院特邀日本知名國際...

高市舊左營國中設清大分校 挨批毀諾

陽明、交大、清大擬進駐高雄左營設校，引發正反爭議，市府昨發布，行政院今年度定已核1.8億元經費，會盡速展開作業，完成半導...

蘭嶼議員補選 董昌華意外出線

台東縣昨補選1席縣議員，呼聲很高的國民黨籍江鴻亞意外落選，由無黨籍董昌華當選。另國會改革掀起罷免大戰，藍營多名立委被點名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。