傳承日本工藝寄木拼貼 盧秀雄父子走出一片天

進駐高雄駁二pinway青創基地的木作家盧秀雄，將日本快失傳的百年傳統技藝寄木細工，改良成貼近生活又不失藝術的實用文具，培養了一批「寄木迷」，連日本人看見他的作品也為之驚艷。

盧秀雄進駐高雄駁二pinway青創基地開設「大雄的木作世界」，將日本快失傳的百年傳統技藝寄木細工，改良成實用文具；兒子盧柏宇也被父親的堅持感動而投入寄木工藝，並開發新創商品，走出自己的路。

高雄市青年局今天新聞稿指出，寄木細工是日本快要失傳的木頭拼貼工藝，以千變萬化的幾何花樣著稱，精緻細膩的手工藝耗時又耗神，連日本年輕人都不願做，但卻成為盧秀雄父子永不回頭的志業，樂見他們在青創基地逐漸茁壯。

「從未到日本學過，工法都是摸索出來的」。盧秀雄笑說，一直在裝潢木業打滾，玩木頭30幾年。5年多前去了一趟日本箱根旅行，無意間看到寄木細工的製作巧門，抱著挑戰自我的決心，返台全心投入研發這項傳統工藝。

盧秀雄說，雖然對木質特性瞭若指掌，具有油脂含量、密度重量、膨脹係數的知識，但真正實作才知道該如何拿捏，尤其寄木工法在遇到鑽孔、施壓時容易錯置斷裂，往往在關鍵環節就失敗了，必須重來。

盧秀雄在摸索過程中，成功開發出獨家治具和接合劑，終於讓寄木拼貼製程縮短，並提高成功率、減少原木料浪費。之後嘗試製作木筆、筆盒，加入寄木拼貼做點綴，實用又不失藝術感，深受企業家、收藏家喜愛，擁有一群忠實粉絲。

連日本人看見盧秀雄的寄木創作打破藝術的隔閡，與實用兼容並蓄都為之驚艷，露出會心一笑。近期盧秀雄還獲得承風書店賞識，進駐設櫃。

青年局長張以理表示，為培育青年創業鼓勵勇敢逐夢，青年局規劃多項創業輔助措施，並扶植青創團隊、系統性協助團隊開發原創產品，並在pinway提供租金相對低的工作空間，減輕創客負擔，盼助穩定獲利成長，創造產值。