高雄岡山路面現坑洞 台水搶修預計下午3時恢復供水

高雄市區今天上午下大雨，岡山區岡山路和成功路口昨天因地下鋼管漏水導致出現坑洞，台水表示，正在進行管線修理，雖受大雨影響，仍將盡速搶修，預計下午3時恢復供水。

高雄市岡山區成功路和岡山路口昨天出現坑洞，還造成一名機車騎士經過摔倒。高雄市工務局今天表示，經查漏水原因為地下600mm鋼管漏水，目前台灣自來水公司正在搶修。至於受傷民眾，台灣自來水公司今天也會派員前往慰問。

因為漏水搶修，台灣自來水公司公告附近區域停水，但因今天上午下大雨，施工坑不斷有雨水湧入，影響施工。

台灣自來水公司第七區管理處表示，現場路面開挖坑洞，正在進行管線修理，雖受大雨影響，仍將盡速搶修，預計下午3時恢復供水。

中央氣象署今天針對高雄、屏東等縣市發布大雨特報。高雄市區上午下起大雷雨，水利署也針對岡山區、林園區發布淹水二級警戒。不過雨勢接近中午時，已逐漸停歇，未傳出相關災情。