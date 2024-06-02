高雄大雨炸裂中烏雲壟罩 網喊：紅色回波來…塊陶

中央氣象署高雄氣象站今天上午發出警訊，指強對流移入高雄中，要留意今天會有短延時大雨和強陣風；氣象站持續發布數波大雷雨即時訊息，指高屏地區會有劇烈降雨、雷擊、9級強陣風、溪水暴漲及土石流，呼籲民眾注意；高雄目前大雨炸裂中，有網友見雷達圖，驚喊「紅色回波進來…塊陶」。

中央氣象署今天上午針對「「高雄市、屏東縣」」發布國家級警告的「大雷雨即時訊息」，請高屏民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪、河水暴漲，以及山區坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，籲民眾在低能見度區域、路面濕滑時，步行與開車要注意安全。

中央氣象署發布的大雷雨警告訊息，呼籲民眾最好在室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，若民眾外出位於空曠區域，應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積，避免遭受雷擊，且勿在河流、溪澗或低窪地區逗留；此外，駕駛如駛經高速公路或陸橋，應提防強勁陣風吹襲。

中央氣象署發布的示警區域包括高雄市林園區、大寮區；屏東縣的屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉等區域。

高雄市區上午大雨持續炸裂中，天空被烏雲壟罩，PTT高雄版不少網友回報所在地的雨勢狀況，有網友指，「買個早餐出來突然炸裂」暴雨中，有網友出門遇大雨直說，「可惡，回家最後一哩路被雨炸」、「武廟狂風暴雨，嚇鼠」。