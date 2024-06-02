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台水停水搶修遭大雨延宕工程 岡山停水戶想用水再等等
昨日高雄岡山台1線七岔路口出現長2公尺、寬1公尺、深達30公分天坑，經查地下自來水600mm鋼管漏水造成，自來水公司派員停水搶修，但因雨勢不斷，挖好的施工坑不斷有雨水湧入，即便現場有抽水馬達仍有時仍無法抽乾，原訂今天早上8點復水，至今工程仍延宕。
位於高雄岡山成功路與岡山路口的一處路面，昨天因自來水公司的600mm鋼管漏水發生二次塌陷，造成一名騎車行經該路段的婦人不慎跌倒受傷，自來水公司為搶修管線，還在昨夜臨時公告附近地區停水。
原訂早上8點搶修完畢，但因雨勢不斷，現場長4公尺、寬3公尺，深達近2公尺的工作坑不斷湧進雨水，即便調動大型抽水機抽水，也一時無法排淨積水，導致施工困難，截至早上10點為止，仍無法順利進行維修工程。自來水公司坦言，因為積水關係施工困難，修復時間目前尚難預估。
與台十九線的七叉路口路面，目前因捷運二階段工程，由高市捷運局代為養護，但捷運工程並未進行到該處，昨晚疑因地下有管線漏水，導致路面崩塌，出現天坑，捷運局接到通報，請工程人員前往修補路面。
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