正妹穿開衩旗袍挑戰16蹲！KDC舞團蹲遍金門知名景點 網讚：太好看

16蹲舞步正夯，坊間掀起一波波挑戰熱潮。一群來自「KDC金門流行舞蹈團」的國高中女舞者們，穿著旗袍前往甄洋樓、金門酒廠、莒光樓等9處知名景點，大跳男團Energy最新MV舞曲《星期五晚上Friday Night》，帶領觀眾快速遊金門。影片曝光後，不少網友稱讚「太強了」、「超美，好厲害」。

「KDC金門流行舞蹈團」5月31日在臉書粉專PO文表示，「現在是星期五晚上，要不要來金門走走玩玩呢？總是要挑戰一下金門版16蹲吧！」。影片中可見7位身穿旗袍的女孩，從「甄洋樓」揭開序幕，依序前往總兵署、慈湖三角堡戰車、金門酒廠、乳山遊客中心、金門大橋、陽翟金東電影院、北山播音牆、莒光樓，用簡短有力的16蹲舞步，帶領粉絲快速認識金門這個美麗的小島。

「KDC金門流行舞蹈團」粉專表示，雖然這不是第一次跟「甄洋樓」合作拍片，不過卻是舞團第一次穿上旗袍跳舞，舞者們實在很怕「旗袍越跳越高衩」，呼籲民眾「大家看我們蹲的賣力同時，也歡迎大家來金門走走蹲蹲」，希望透過這支影片帶動金門觀光。

「KDC金門流行舞蹈團」成立於民國100年，至今已邁入第13年。根據金門縣政府資訊，該舞團由團長李依文及總監許淑梅聯手創立，主要致力於推廣街舞及流行舞蹈文化，發掘及培養專業舞蹈表演藝術人才。這次16蹲影片曝光後，短短一天便吸引上萬人觀看，不少網友紛紛留言「太好看，感謝金門有KDC」、「太厲害了！看來也來玩一下，但維骨力來一箱」、「好美，好棒」、「看了800種版本都開始害怕星期五晚上了，貴團最好看」。