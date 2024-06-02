快訊

搶親新光金是有備而來？ 中信金「起手式」暗藏玄機

教甄答案爆爭議、出題錯字不斷 考生：一題之差影響很大

MLB／大谷翔平生涯百盜達陣 亞洲第4人、日本第3人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正妹穿開衩旗袍挑戰16蹲！KDC舞團蹲遍金門知名景點 網讚：太好看

聯合新聞網／ 綜合報導
男團Energy的16蹲舞步正夯，一群來自「KDC金門流行舞蹈團」的國高中女舞者們，身穿開衩旗袍挑戰16蹲。 圖／翻攝自「KDC金門流行舞蹈團」臉書粉專
男團Energy的16蹲舞步正夯，一群來自「KDC金門流行舞蹈團」的國高中女舞者們，身穿開衩旗袍挑戰16蹲。 圖／翻攝自「KDC金門流行舞蹈團」臉書粉專

16蹲舞步正夯，坊間掀起一波波挑戰熱潮。一群來自「KDC金門流行舞蹈團」的國高中女舞者們，穿著旗袍前往甄洋樓、金門酒廠、莒光樓等9處知名景點，大跳男團Energy最新MV舞曲《星期五晚上Friday Night》，帶領觀眾快速遊金門。影片曝光後，不少網友稱讚「太強了」、「超美，好厲害」。

「KDC金門流行舞蹈團」5月31日在臉書粉專PO文表示，「現在是星期五晚上，要不要來金門走走玩玩呢？總是要挑戰一下金門版16蹲吧！」。影片中可見7位身穿旗袍的女孩，從「甄洋樓」揭開序幕，依序前往總兵署、慈湖三角堡戰車、金門酒廠、乳山遊客中心、金門大橋、陽翟金東電影院、北山播音牆、莒光樓，用簡短有力的16蹲舞步，帶領粉絲快速認識金門這個美麗的小島。

「KDC金門流行舞蹈團」粉專表示，雖然這不是第一次跟「甄洋樓」合作拍片，不過卻是舞團第一次穿上旗袍跳舞，舞者們實在很怕「旗袍越跳越高衩」，呼籲民眾「大家看我們蹲的賣力同時，也歡迎大家來金門走走蹲蹲」，希望透過這支影片帶動金門觀光。

「KDC金門流行舞蹈團」成立於民國100年，至今已邁入第13年。根據金門縣政府資訊，該舞團由團長李依文及總監許淑梅聯手創立，主要致力於推廣街舞及流行舞蹈文化，發掘及培養專業舞蹈表演藝術人才。這次16蹲影片曝光後，短短一天便吸引上萬人觀看，不少網友紛紛留言「太好看，感謝金門有KDC」、「太厲害了！看來也來玩一下，但維骨力來一箱」、「好美，好棒」、「看了800種版本都開始害怕星期五晚上了，貴團最好看」。

旗袍 金門

延伸閱讀

別再燃燒自己、點亮別人…心理師傳授3招 練習卸下不屬於你的責任

明明收入不少卻「無意識把錢花完」？你和父母的關係 決定你和金錢的關係

與妻子親熱「被女兒撞見了」…震撼到不想跟父母說話 該立馬禁慾關機？

結婚8年「終於成功做愛」…人妻鬆口氣：我不暈了 下周就去辦離婚

相關新聞

高雄大雨炸裂中烏雲壟罩 網喊：紅色回波來…塊陶

中央氣象署高雄氣象站今天上午發出警訊，指強對流移入高雄中，要留意今天會有短延時大雨和強陣風；氣象站持續發布數波大雷雨即時...

正妹穿開衩旗袍挑戰16蹲！KDC舞團蹲遍金門知名景點 網讚：太好看

16蹲舞步正夯，坊間掀起一波波挑戰熱潮。一群來自「KDC金門流行舞蹈團」的國高中女舞者們，穿著旗袍前往甄洋樓、金門酒廠、莒光樓等9處知名景點，大跳男團Energy最新MV舞曲《星期五晚上Friday Night》，帶領觀眾快速遊金門。影片曝光後，不少網友稱讚「太強了」、「超美，好厲害」。

台水停水搶修遭大雨延宕工程 岡山停水戶想用水再等等

昨日高雄岡山台1線七岔路口出現長2公尺、寬1公尺、深達30公分天坑，經查地下自來水600mm鋼管漏水造成，自來水公司派員...

屏榮梯間塗鴉 變身療癒空間

高屏地區多家醫院倡導運動並節能減碳，想方設法增加爬樓梯的樂趣，鼓勵民眾多爬樓梯、少坐電梯，屏東榮民總醫院特邀日本知名國際...

高市舊左營國中設清大分校 挨批毀諾

陽明、交大、清大擬進駐高雄左營設校，引發正反爭議，市府昨發布，行政院今年度定已核1.8億元經費，會盡速展開作業，完成半導...

蘭嶼議員補選 董昌華意外出線

台東縣昨補選1席縣議員，呼聲很高的國民黨籍江鴻亞意外落選，由無黨籍董昌華當選。另國會改革掀起罷免大戰，藍營多名立委被點名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。