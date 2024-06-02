蘭嶼議員補選 董昌華意外出線

台東縣昨補選1席縣議員，呼聲很高的國民黨籍江鴻亞意外落選，由無黨籍董昌華當選。另國會改革掀起罷免大戰，藍營多名立委被點名，台東區域立委黃建賓也列在其中，身陷危機。

台東縣蘭嶼鄉前縣議員黃碧妹涉詐領出席費遭解職，遺缺昨補選，共有國民黨籍江鴻亞及無黨籍董昌華、希婻‧瑪飛洑（Sinan.Mavivo）、林詩嵐角逐。開票結果董昌華374票、希婻‧瑪飛洑352票、林詩嵐318票、江鴻亞325票，由董昌華當選。

57歲董昌華曾經任鄉公所技士，多次參與公民活動，關注蘭嶼公共議題。勝選後他表示，將要求國土計畫法暫緩在蘭嶼實施，並爭取房屋就地合法化，也力爭蘭嶼建設經費，讓蘭嶼各項發展能夠面面俱到，讓鄉親真正有感。

另國會改革掀起罷免大戰，多位藍營立委被點名，台東縣立委黃建賓也列名其中，黃建賓對此表示，民主時代每個人都有表達意見的自由，他給予尊重，並會繼續認真做事，把這塊土地照顧好。