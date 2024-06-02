聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘭嶼議員補選 董昌華意外出線

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣議員昨補選，最後由無黨籍董昌華當選。圖／讀者提供
台東縣議員昨補選，最後由無黨籍董昌華當選。圖／讀者提供

台東縣昨補選1席縣議員，呼聲很高的國民黨籍江鴻亞意外落選，由無黨籍董昌華當選。另國會改革掀起罷免大戰，藍營多名立委被點名，台東區域立委黃建賓也列在其中，身陷危機。

台東縣蘭嶼鄉前縣議員黃碧妹涉詐領出席費遭解職，遺缺昨補選，共有國民黨籍江鴻亞及無黨籍董昌華、希婻‧瑪飛洑（Sinan.Mavivo）、林詩嵐角逐。開票結果董昌華374票、希婻‧瑪飛洑352票、林詩嵐318票、江鴻亞325票，由董昌華當選。

57歲董昌華曾經任鄉公所技士，多次參與公民活動，關注蘭嶼公共議題。勝選後他表示，將要求國土計畫法暫緩在蘭嶼實施，並爭取房屋就地合法化，也力爭蘭嶼建設經費，讓蘭嶼各項發展能夠面面俱到，讓鄉親真正有感。

另國會改革掀起罷免大戰，多位藍營立委被點名，台東縣立委黃建賓也列名其中，黃建賓對此表示，民主時代每個人都有表達意見的自由，他給予尊重，並會繼續認真做事，把這塊土地照顧好。

台東 蘭嶼 黃建賓

延伸閱讀

新竹縣芎林鄉議員補選 國民黨陳星宏勝出

影／痛批罷免謝國樑荒謬 黃健庭：跟罷侯友宜一樣沒正當性

國會改革後被點名罷免 黃建賓回應：認真做事

蘭嶼議員補選6/1投票 國民黨和無黨籍4搶1

相關新聞

澎湖七美嶼海淡廠歷2年興建完工 日產900噸水穩定供應

澎湖縣因水庫量少，平時雨水不豐，居民常遇缺水窘境，為穩定縣內自來水供應，2022年4月，台灣自來水公司於七美嶼興建每天可...

屏榮梯間塗鴉 變身療癒空間

高屏地區多家醫院倡導運動並節能減碳，想方設法增加爬樓梯的樂趣，鼓勵民眾多爬樓梯、少坐電梯，屏東榮民總醫院特邀日本知名國際...

高市舊左營國中設清大分校 挨批毀諾

陽明、交大、清大擬進駐高雄左營設校，引發正反爭議，市府昨發布，行政院今年度定已核1.8億元經費，會盡速展開作業，完成半導...

學生健檢出包 高市府究責改善

全台小一、小四和國一生每年需做全身性健康檢查，高雄市320所國中、小分由3家醫療機構負責，但議員鍾易仲指某廠商檢驗結果錯...

蘭嶼議員補選 董昌華意外出線

台東縣昨補選1席縣議員，呼聲很高的國民黨籍江鴻亞意外落選，由無黨籍董昌華當選。另國會改革掀起罷免大戰，藍營多名立委被點名...

高市前金區5月31日晚間停電 台電：半小時復電99％

高雄市前金區5月31日晚上發生停電，台電1日進行說明，21時10分接獲通報後，台電同仁立即出動前往搶修。由於跳脫饋線屬自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。