學生健檢出包 高市府究責改善

全台小一、小四和國一生每年需做全身性健康檢查，高雄市320所國中、小分由3家醫療機構負責，但議員鍾易仲指某廠商檢驗結果錯誤百出，有學生蛀8顆牙被誤診成1顆，有孩童視力檢查0.7，複檢變1.0，導致家長帶孩子奔波複檢，批教育局選商不夠慎重。教育局坦承，承攬廠商確實出包，會追究責任，未來也會確實與醫事人員核實廠商資格，並加派醫事人員監督執行。

鍾易仲指有家長反映，孩子去年在校健康檢查，事後血液項目有許多數值異常，帶到醫院複檢發現落差很大，另視力檢查在校為0.7，到眼科複檢變為1.0，蛀牙數健檢時1顆，到牙科診所變8顆！家中2個小孩都遇相同情形，痛批健檢品質奇差，讓小孩跑了3次門診，挨兩次針。

「教育局招標過程應更嚴謹」，鍾易仲說，奔波複檢是小事，未及時檢測出孩童健康狀況才是大事，教育局招標選商不得便宜行事；教育局長謝文斌坦承，健檢廠商確實出狀況，已即時補救並追究責任。

謝文斌表示，未來實驗室驗血，教育局會和衛生局事前檢視設備，牙科、眼科檢驗則加派醫事人員現場監督，事後開檢討會討論缺失；高雄學生健檢分為3區，將由3間得標廠商以「大間包小間」方式，由大醫院結合小診所進入偏鄉學校，不會全由同一間廠商執行。