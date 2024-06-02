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屏榮梯間塗鴉 變身療癒空間

聯合報／ 記者潘欣中王勇超／連線報導
屏東榮民總醫院邀日本藝術家大石曉規（左二）在梯間繪製微笑小天使與精神標語。圖／屏東榮民醫院提供
屏東榮民總醫院邀日本藝術家大石曉規（左二）在梯間繪製微笑小天使與精神標語。圖／屏東榮民醫院提供

高屏地區多家醫院倡導運動並節能減碳，想方設法增加爬樓梯的樂趣，鼓勵民眾多爬樓梯、少坐電梯，屏東榮民總醫院特邀日本知名國際多媒體藝術家大石曉規在梯間藝術塗鴉，讓單調的空間，視覺更顯活潑。高雄大同醫院更首創鋼琴樓梯，踩踏或經過階梯時會發出優美琴聲，讓爬樓梯的民眾變多了。

屏榮、高雄市立大同醫院及小港醫院的樓梯經巧思彩繪後，變成超療癒空間。屏榮院長吳東霖說，都市建築愈建愈高，電梯成了不可或缺的設備，但醫學研究顯示，每天上、下樓梯10分鐘能提高心肺機能、改善肌肉，是高效率、低衝擊的有氧運動。

屏榮為鼓勵大家多走樓梯，找來日本藝術家大石曉規創作，一幅幅藝術塗鴉、微笑小天使與精神標語完成後，把單調的梯間變活潑，這幾天改走樓梯的人變多了。

首次受邀在醫院創作的大石曉規說，能將醫院樓梯畫滿微笑人物，創造出任何人都可以開心、輕鬆使用的公共空間，「是我的重要使命，很自豪」。

高雄市小港醫院梯間牆面也畫上海龜、企鵝、海洋等圖騰，注入新色彩；大同醫院更首創鋼琴樓梯，踩踏或經過階梯會發出琴聲。小港醫院表示，為推廣健康職場，讓醫院員工在工作壓力下保持身心健康，除打造員工體適能中心，也增加梯間照明，提高大家爬樓梯的意願。

大同醫院的鋼琴階梯，是仿瑞典首都的地鐵轉運站設置，階梯旁設置感應器，只要有人走樓梯就會發出鋼琴聲，踩踏出美妙旋律，加裝後逾6成民眾捨電扶梯改走樓梯，既能減重也增加身體健康。

日本 藝術家

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