高市舊左營國中設清大分校 挨批毀諾

陽明、交大、清大擬進駐高雄左營設校，引發正反爭議，市府昨發布，行政院今年度定已核1.8億元經費，會盡速展開作業，完成半導體S廊帶政策關鍵拼圖。高雄市森林城市協會批，選定的左營國中舊址在蓮池潭風景區旁，市長陳其邁當初公開承諾設公園，現在卻毀諾；且一開始說有5個地方可以選，不明白為什麼要犧牲觀光風景區？

議員李眉蓁說，大學在左營設分校是好事，地點若有爭議應公開透明，且和地方充分溝通，市府主動發布新聞卻遮遮掩掩，連地點都不敢說，讓人質疑團隊「只要功勞，不擔責任」。議員李雅慧則指，人才是高雄城市轉型的基礎，也是當務之急，日後校舍建築及校園開放程度攸關觀光發展，應與地方做足溝通。

高市府發言人周璟瑜說明，台積電、艾司摩爾、鴻海等大廠落腳高雄，信驊科技、Skymizer等上游端的IC設計產業也陸續進駐，帶動相關人才需求。清大、陽明交大高雄校區設立案現由教育部審議中；市府推動「國家重點領域校際研教園區」，含規畫設計及校舍硬體設施，今年度經費為1億8480萬元，行政院已同意教育部動支第二預備金。

高市森林城市協會、蓮池潭守護聯盟志工上月曾赴市議會抗議，不滿市長陳其邁承諾跳票。理事長莊傑任表示，觀光風景區蓋大學，未來綠地會因為被一大堆教學大樓取代而消失，衝擊觀光發展。此外，舊校地可以發展蓮池潭觀光休閒旅客中心、林試所經營觀光導向的特色植物園，也可以在綠地辦市集音樂會，甚至提供大型活動當停車場，但這些可能性在大學進駐後都將完全消失。

周璟瑜強調，頂尖大學進駐高雄，可以讓優秀的高雄學子就近深造、在地就業，強化半導體產業競爭力，成為南台灣最先進的高科技聚落。