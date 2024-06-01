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高市前金區5月31日晚間停電 台電：半小時復電99％

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
高雄市前金區5月31日晚上發生停電，台電1日進行說明，21時10分接獲通報後，台電同仁立即出動前往搶修。記者王勇超／翻攝
高雄市前金區5月31日晚上發生停電，台電1日進行說明，21時10分接獲通報後，台電同仁立即出動前往搶修。記者王勇超／翻攝

高雄市前金區5月31日晚上發生停電台電1日進行說明，21時10分接獲通報後，台電同仁立即出動前往搶修。由於跳脫饋線屬自動化饋線，發生事故時可自動偵測，台電同仁在15分鐘內便趕抵現場，發現為地下變壓器故障，在隔離故障點後轉供送電，逐步縮小停電範圍，35分鐘後就已復電99%以上，剩餘3戶為公司行號也均已下班，將對用戶影響降至最低。

台電進一步指出，地下變壓器維修不易，現場需吊換重達800多公斤的變壓器至地面，才能更換故障設備，台電也加派人力支援，克服修復困難，原本預計要24時才能全數復電，在同仁積極搶修下，提前於23時27分全數復電。地下變壓器搶修較為困難，感謝民眾的耐心等候，台電將持續加強配電設備巡視，避免類似事故再發生。

台電補充說明，31日21時10分由於地下變壓器故障，造成高雄市前金區市中一路、自強二路、光復一街、五福三路、光復二街、成功一路、長生街、光復三街等一帶899戶發生停電，台電立即轉供並派員搶修，於35分鐘（21時45分）復電99%以上（896戶），尚餘3戶也於23時27分吊換變壓器後全數復電。

停電 台電

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