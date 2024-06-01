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高雄岡山七叉路口「天坑」補洞後路面又塌陷！用路人膽戰心驚

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市岡山區七叉路口昨晚出現天坑，修補後今天下午道路又崩塌。記者王勇超／翻攝
高市岡山區七叉路口昨晚出現天坑，修補後今天下午道路又崩塌。記者王勇超／翻攝

高雄市岡山區台一線與台十九線的七叉路口，昨晚突然路面塌陷出現長度超過3米、寬度1米、深度不明的天坑，當地民眾通知相關單位將坑洞補起來，但下午4時許路面又再裂開，目前坑洞長度約1米、寬度1米、深度約30公分，工程人員現已用三角錐、圍欄將坑洞圍起來，正在進行修補中。

當地民眾表示，岡山區成功路和岡山路的七叉路口，靠近天地大樓的路面，昨晚上午突然崩塌出現一個大天坑，有人通知捷運局，捷運局派人來補好坑洞，但今天下午路面又出現裂痕，用路人經過看得膽戰心驚。

捷運局說，岡山台一線與台十九線的七叉路口路面，目前因捷運二階段工程，由高市捷運局代為養護，但捷運工程並未進行到該處，昨晚疑因地下有管線漏水，導致路面崩塌，出現天坑，捷運局接到通報，請工程人員前往修補路面。

捷運局說，今天下午路面又裂開，捷運局已派人到場處理，道路裂開的原因仍需調查。

高市岡山區七叉路口出現天坑，修補後道路仍崩塌。記者王勇超／翻攝
高市岡山區七叉路口出現天坑，修補後道路仍崩塌。記者王勇超／翻攝
高市岡山區七叉路口昨晚出現天坑，修補後今天下午道路又崩塌。記者王勇超／翻攝
高市岡山區七叉路口昨晚出現天坑，修補後今天下午道路又崩塌。記者王勇超／翻攝
高市岡山區七叉路口的天坑修補後，今天下午道路又崩塌，警方到場指揮交通。記者王勇超／翻攝
高市岡山區七叉路口的天坑修補後，今天下午道路又崩塌，警方到場指揮交通。記者王勇超／翻攝

天坑 岡山 捷運 高雄市

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