高雄岡山七叉路口「天坑」補洞後路面又塌陷！用路人膽戰心驚

高雄市岡山區台一線與台十九線的七叉路口，昨晚突然路面塌陷出現長度超過3米、寬度1米、深度不明的天坑，當地民眾通知相關單位將坑洞補起來，但下午4時許路面又再裂開，目前坑洞長度約1米、寬度1米、深度約30公分，工程人員現已用三角錐、圍欄將坑洞圍起來，正在進行修補中。

當地民眾表示，岡山區成功路和岡山路的七叉路口，靠近天地大樓的路面，昨晚上午突然崩塌出現一個大天坑，有人通知捷運局，捷運局派人來補好坑洞，但今天下午路面又出現裂痕，用路人經過看得膽戰心驚。

捷運局說，岡山台一線與台十九線的七叉路口路面，目前因捷運二階段工程，由高市捷運局代為養護，但捷運工程並未進行到該處，昨晚疑因地下有管線漏水，導致路面崩塌，出現天坑，捷運局接到通報，請工程人員前往修補路面。