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自嘲選後沒收入才參加舞台劇 柯文哲高雄彩排笑稱：這錢不好賺

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）今天南下高雄文化中心參加音樂劇「倒垃圾」彩排，與演員賴佩霞（右）有對手戲。記者劉學聖／攝影
民眾黨主席柯文哲（左）今天南下高雄文化中心參加音樂劇「倒垃圾」彩排，與演員賴佩霞（右）有對手戲。記者劉學聖／攝影

民眾黨主席柯文哲今天南下高雄文化中心參加音樂劇「倒垃圾」彩排，他說在台北有過演出經驗，他對台詞、動作都很熟悉，表示演自己很容易，還自嘲唱歌沒進步，他說選後沒什麼收入才來參加演出，不過要背台詞還要唱歌這個錢真的很不好賺，不過當媒體問到政治問題時，柯文哲說明天會一起答覆。

柯文哲說舞台劇很複雜，包括燈光、唱歌跳舞、背台詞等，錢不好賺，也因此邀請大家多支持藝術，買票進場為劇場打氣，台下媒體提問廢除監察院考試院、及對提高罷免門檻的看法，他笑說今天是表演彩排，明天會安排聯訪，請大家把問的題目先寫好，明天早上一起處理。柯文哲明天在高雄公開行程，將在上午10點前往高市美濃區中正路真引力咖啡體驗手沖咖啡、與黨員會談，下午前往高雄市甲仙區大田社區參訪。

民眾黨主席柯文哲今天南下高雄文化中心參加音樂劇「倒垃圾」彩排，笑稱這錢不好賺。記者劉學聖／攝影
民眾黨主席柯文哲今天南下高雄文化中心參加音樂劇「倒垃圾」彩排，笑稱這錢不好賺。記者劉學聖／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）今天南下高雄文化中心參加音樂劇「倒垃圾」彩排，笑稱這錢不好賺。記者劉學聖／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）今天南下高雄文化中心參加音樂劇「倒垃圾」彩排，笑稱這錢不好賺。記者劉學聖／攝影
民眾黨主席柯文哲今天南下高雄文化中心參加音樂劇「倒垃圾」彩排，笑稱這錢不好賺。記者劉學聖／攝影
民眾黨主席柯文哲今天南下高雄文化中心參加音樂劇「倒垃圾」彩排，笑稱這錢不好賺。記者劉學聖／攝影

柯文哲 監察院 考試院 音樂劇

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