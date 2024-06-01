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2024科技教育嘉年華盛大登場 高雄科工館免費玩

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華活動，今、明兩天在高雄科工館盛大登場，邀請民眾一起來體驗科技教育。圖／科工館提供
2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華活動，今、明兩天在高雄科工館盛大登場，邀請民眾一起來體驗科技教育。圖／科工館提供

教育部與高雄科工館、高師大等共同合辦的「2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華」活動，今、明兩天在高雄科工館北館大廳盛大登場。來自全國22縣市、100個自造教育及科技中心於科工館大會師，現場推出100個科技中心體驗攤位、3個高中職新興科技教育計畫攤位、8場科技小學堂、2場科技論壇，以及4組金牌作品，活動期間提供免費入館優惠，預期將帶給民眾多樣化的科技學習與親子同樂滿點的週末假期。

配合教育部推動十二年國民基本教育科技領域課程，科工館辦理「2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華」，除了各式新奇有趣的科技教育、新興科技相關教具、作品與動手做不容錯過外，還有科技論壇，科技小學堂等多項精彩的課程。

科工館表示，科技教育不僅是學習科技知識和技能，也是一種思維和生活方式，面對科技發展迅速、資訊流通速度快且龐大的今日，擁有掌握、分析與運用科技的能力，已成為現代公民的基本素養。歡迎民眾把握機會一起來體驗科技教育，動手Fun玩科技！

2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華活動，今、明兩天在高雄科工館盛大登場，邀請民眾一起來體驗科技教育。圖／科工館提供
2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華活動，今、明兩天在高雄科工館盛大登場，邀請民眾一起來體驗科技教育。圖／科工館提供
2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華活動，今、明兩天在高雄科工館盛大登場，邀請民眾一起來體驗科技教育。圖／科工館提供
2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華活動，今、明兩天在高雄科工館盛大登場，邀請民眾一起來體驗科技教育。圖／科工館提供

教育部 親子

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