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吳益政辦古巴攝影展 柯文哲對切･格瓦拉情有獨鍾

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前議員吳益政喜歡攝影，曾辦過輕軌及自行車道展覽，二度造訪古巴哈瓦那，本月在黃埔新村舉辦攝影展。記者徐白櫻／攝影
高雄市前議員吳益政喜歡攝影，曾辦過輕軌及自行車道展覽，二度造訪古巴哈瓦那，本月在黃埔新村舉辦攝影展。記者徐白櫻／攝影

高雄市前議員吳益政喜歡攝影，曾辦過輕軌及自行車道展覽，數月前二度走訪古巴首都哈瓦那，整理出25幅照片舉辦個展。民眾黨主席柯文哲今偕夫人陳珮琪參觀，柯對中南美洲革命英雄切･格瓦拉很有感，主動要求合影留念，也對於作品竟全出自手機拍攝嘖嘖稱奇。

吳益政2012年曾隨高市議會赴古巴考察有機農業，今年二度造訪哈瓦那，整理攝影作品在黃埔新村推出「北回歸線的另一端，古巴1/5甲子」攝影展，展出期間親自導覽，攝影作品對外銷售，頗受歡迎。

吳益政說，古巴跟台灣緯度差不多，也同樣經歷過殖民政府統治、種植甘蔗及菸葉，在地緣政治上跟台灣有許多相似處值得借鏡，此行收穫豐富；他經由法國巴黎飛往古巴，海關看見台灣護照先丟旁邊，經他說明12年前曾造訪哈瓦那，稱讚古巴人的有機農業是世界第一後順利放行。

「最大改變是處處可見網路，以前只有飯店可以上網！」吳益政說，古巴遭美國禁運長達一甲子，初次造訪是公務考察，發現當地建設停留在60年代，沒有任何工業，這次去感覺手機變多、街燈變亮，其他地方改變不大。

切･格瓦拉出生於阿根廷，提倡社會主義，深受古巴人崇拜，街道隨處可見大小肖像。柯文哲對於同樣醫師出身的切･格瓦拉很有感，離去前特別要求與切格瓦拉肖像照合影，翻閱畫冊找尋熟悉影像。

慕何藝術總監蕭芷倩指出，攝影展在鳳山區黃埔新村東五巷118號展至本月底止，藝術家本人多半時間會在展場親自導覽解說，免費入場、歡迎參觀。

吳益政用手機紀錄哈瓦那街道隨處可見的骨董車，傳達古巴人對老車的深情。記者徐白櫻／翻攝
吳益政用手機紀錄哈瓦那街道隨處可見的骨董車，傳達古巴人對老車的深情。記者徐白櫻／翻攝
吳益政（左）開攝影展，身旁的作品很受歡迎，每幅3萬8千元，已經賣出很多幅。記者徐白櫻／攝影
吳益政（左）開攝影展，身旁的作品很受歡迎，每幅3萬8千元，已經賣出很多幅。記者徐白櫻／攝影
哈瓦那保留許多移民時期的舊建築，吳益政用手機紀錄隨處可見的骨董車街景。記者徐白櫻／翻攝
哈瓦那保留許多移民時期的舊建築，吳益政用手機紀錄隨處可見的骨董車街景。記者徐白櫻／翻攝
高市前議員吳益政（左）曾代表民眾黨參與高雄市長補選，柯文哲夫婦參觀畫展，兩人對古巴人的民族英雄切･格瓦拉很有感。記者徐白櫻／攝影
高市前議員吳益政（左）曾代表民眾黨參與高雄市長補選，柯文哲夫婦參觀畫展，兩人對古巴人的民族英雄切･格瓦拉很有感。記者徐白櫻／攝影

古巴 吳益政

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