吳益政辦古巴攝影展 柯文哲對切･格瓦拉情有獨鍾

高雄市前議員吳益政喜歡攝影，曾辦過輕軌及自行車道展覽，數月前二度走訪古巴首都哈瓦那，整理出25幅照片舉辦個展。民眾黨主席柯文哲今偕夫人陳珮琪參觀，柯對中南美洲革命英雄切･格瓦拉很有感，主動要求合影留念，也對於作品竟全出自手機拍攝嘖嘖稱奇。

吳益政2012年曾隨高市議會赴古巴考察有機農業，今年二度造訪哈瓦那，整理攝影作品在黃埔新村推出「北回歸線的另一端，古巴1/5甲子」攝影展，展出期間親自導覽，攝影作品對外銷售，頗受歡迎。

吳益政說，古巴跟台灣緯度差不多，也同樣經歷過殖民政府統治、種植甘蔗及菸葉，在地緣政治上跟台灣有許多相似處值得借鏡，此行收穫豐富；他經由法國巴黎飛往古巴，海關看見台灣護照先丟旁邊，經他說明12年前曾造訪哈瓦那，稱讚古巴人的有機農業是世界第一後順利放行。

「最大改變是處處可見網路，以前只有飯店可以上網！」吳益政說，古巴遭美國禁運長達一甲子，初次造訪是公務考察，發現當地建設停留在60年代，沒有任何工業，這次去感覺手機變多、街燈變亮，其他地方改變不大。

切･格瓦拉出生於阿根廷，提倡社會主義，深受古巴人崇拜，街道隨處可見大小肖像。柯文哲對於同樣醫師出身的切･格瓦拉很有感，離去前特別要求與切格瓦拉肖像照合影，翻閱畫冊找尋熟悉影像。